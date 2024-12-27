我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），26日拒絕了美國候任總統川普（Donald Trump）多次呼籲俄烏停火的建議，理由是停火只會為烏克蘭增強軍力提供機會，俄方希望達成的，是具有法律約束力的和平協議，以確保俄羅斯及其鄰國的安全。綜合外媒報導，自詡為交易、談判高手的川普，勝選前後都一再提到俄烏戰爭，甚至豪言他可以在24小時內，讓這場已經持續近3年衝突立刻結束，但一直沒有提出具體的做法。而他任命的俄烏事務特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）本月中旬接受美媒採訪時曾說，俄烏雙方都準備參與和談，川普則處於一個極佳的位置，欲促成一項結束戰爭的交易。對此，拉夫羅夫26日於莫斯科舉辦的記者會上回應，如果川普新政府有誠意改善美俄關係，那俄國願意與美方合作，但改善關係的第一步要由華府先踏出，因為當初是美國先中斷了雙方的對話。拉夫羅夫並指出，單純只為凍結戰爭、脆弱的停火協議將毫無意義，莫斯科希望簽署的，是能確保俄羅斯聯邦安全，還有其鄰邦合法安全利益的最終法律文件，而且這些法律文件的起草方式，還必須能確保後續協議無法被違反。拉夫羅夫強調，「停火是一條行不通的路」，因為烏克蘭只會藉機增強其軍事實力，希望川普政府能聚焦在衝突發生的根源，這樣俄國就會如其總統蒲亭（Vladimir Putin）所說的，考慮任何認真、具體的提議。