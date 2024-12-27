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巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)26日拒絕與美國準總統川普(Donald Trump)就巴拿馬運河的控制權進行談判，並否認中國介入其營運。穆里諾也拒絕降低美國船隻通行費的可能性，來回應川普威脅要收回這條連接大西洋與太平洋的關鍵水道控制權。穆利諾在記者會上說：「沒什麼好談的」。穆利諾補充說：「運河是巴拿馬的，屬於巴拿馬人。不可能圍繞這個現實展開任何形式的對話，這已經讓這個國家付出了血、汗和淚水。」這條運河是由美國建造，在1914年落成，但依據美國總統卡特(Jimmy Carter)和巴拿馬民族主義領導人陶瑞賀士(Omar Torrijos)在1970年代簽署的條約，在1999年12月31日移交給巴拿馬。川普26日強烈抨擊他所謂美國船隻通過運河的「荒謬」收費，並暗示中國的影響力日益增強。川普在其「真實社群」(Truth Social)平台上發文說：「這只能由巴拿馬來管理，而不是中國或其他任何人」，「我們永遠不會讓它落入壞人之手！」川普說，如果巴拿馬無法確保這條水道「安全、效率和可靠的營運」，「那麼我們將要求把巴拿馬運河完整、毫無疑問地還給我們」。全球海上交通估計有5%通過巴拿馬運河，這條運河讓往來亞洲與美國東岸的船隻，可以避開南美洲南端漫長而危險的航線。美國是這條運河的主要使用者，佔其74%的貨運量，中國則以21%居次。穆利諾說這個運河的使用費，不是由總統或運河管理局一時興起設定的，而是依據長期建立的「公共與公開過程」。穆利諾說：「中國絕對沒有干預或參與巴拿馬運河有關的任何事情。」川普25日在真實社群指控，中國士兵「充滿愛心但非法的營運巴拿馬運河」，但他沒有提出證據。穆利諾也否認這項指控。穆利諾補充說：「看在上帝的份上，運河裡沒有中國士兵。」巴拿馬在2017年與台灣斷交後，與中國建交，這項決定遭到當時的川普政府批評。數十名示威者24日聚集巴拿馬城的美國大使館外，高喊「川普，畜生，別插手運河」，並焚燒了川普的肖像。更多中央廣播電臺新聞