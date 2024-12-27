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美國職籃（NBA）邁阿密熱火「士官長」Jimmy Butler近期交易傳聞不斷，《ESPN》知名記者Shams Charania先前爆料Butler傾向於在交易大限前離開邁阿密，而熱火總裁Pat Riley今（27）日發布聲明稿，表示球隊沒有要交易Butler。近期關於Butler的交易傳聞滿天飛，《ESPN》曾表示熱火願意聽取報價，報導中提到Butler希望能夠加入一支具有爭冠能力的球隊，並對太陽、勇士、獨行俠和火箭等隊保持開放態度，對於近期的傳聞， Riley也選擇發布聲明稿，並明確表示球隊沒有要交易Butler，「我們通常不會對交易傳聞發表任何評論，但目前所有的消息已經造成球隊的困擾，對球員和教練們不公平，因此，我們想明確表示我們不會交易Jimmy Butler。」Butler和熱火本季合約價值4900萬美元，去年夏天雙方未能達成續約後，Butler還有2025-26賽季價值2500萬美元的球員選項，熱火陣中Bam Adebayo與Tyler Herro逐漸成長為球星，並成為球隊核心，雙方提早分手的可能性也越來越大。Butler本季出賽20場，場均繳出18.5分為熱火本季全隊場均得分第二高，僅次於Herro，目前熱火拿下14勝13敗在東區排名第六，距離排名第五的密爾瓦基公鹿僅1.5場勝差。