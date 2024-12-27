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總統賴清德提名台大國發所教授劉靜怡擔任大法官因被民進黨團封殺，近日成為熱門話題；不過因民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，北檢於26日起訴，求重刑28年6月，關注焦點因此被轉移，而劉靜怡也在臉書發文，意有所指表示「終於轉移焦點了」。對此，國民黨桃園市議員黃敬平指出，知情人士透露，檢方和執政黨想關柯文哲到2028，否則放出來後，威力十倍百倍於劉靜怡，民進黨怎麼選？黃敬平26日在節目《大新聞大爆卦》指出，據他所聽到的是，法院和法官不太想接押柯文哲，但檢方很衝，認為一定要押、不能讓他出去，據說甚至要到2028之前都不能讓柯文哲出去，「我聽到的是說...檢方跟執政黨這邊說：不要讓柯P成為下一個劉靜怡！」黃敬平說，這幾天劉靜怡連日砲轟民進黨，已經讓綠營滿頭包了，若柯文哲出來，威力是劉靜怡的十倍、百倍，知情人士說「所以不能讓他出來啊！讓他出來，賴清德2028還連任什麼啊？」黨檢人士的想法就是，不要讓柯出來，關到2028年以後再說。黃敬平也透露，院方不滿檢方甩鍋，將燙手山芋被丟到他們手上，因此有聲音傳出「我們為什麼要接這個燙手山芋啊？為什麼要去押他？站得住腳嗎？」黃敬平直言，調查局更好笑，在旁邊看戲，認為這是院檢之間的事，他們要體察上意，「所以一切都為政治服務！這就是台灣的司法。」