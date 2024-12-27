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台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，台北地院今（27）日凌晨裁定前台北市長柯文哲3000萬元交保，場外聲援的「小草」得知後歡呼不斷。不過，律師黃帝穎表示，柯文哲裁定3000萬交保還有兩大變數，包含檢察官如認柯文哲有羈押必要可抗告或另案聲押。黃帝穎指出，北院凌晨裁定柯文哲3000萬交保，法律上是法官認定柯文哲收賄圖利等「罪嫌重大」，但沒有羈押的必要，所以3000萬保金及限制出境等替代羈押。黃帝穎認為，檢察官如認帳房橘子潛逃等事由仍有羈押必要，有兩個方法改回羈押，第一，對北院交保裁定提起抗告，由高院審酌羈押要件；第二，另案聲押柯文哲，由強制處分庭裁酌羈押。黃帝穎提到，柯文哲除了已起訴的京華城弊案、政治獻金法案外，在北檢尚有四大案偵辦中，均可成為另案聲押的基礎，其中，百億元標案的魚果市場案與沈慶京有關，橘子潛逃的串證滅證風險在魚果市場案同樣存在，因此檢方仍可另案聲押柯文哲。