我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨黨主席柯文哲26日遭北檢依違反《貪污治罪條例》之圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四項罪嫌，具體求刑28年6月，起訴書更是厚厚一疊多達190頁。資深媒體人黃揚明看了起訴書後直言，檢察官不只是寫起訴書，更在寫一個柯文哲人設破滅的紀錄。黃揚明在臉書發文，民眾黨的支持者可以為起訴書中描寫沈慶京給1500萬元賄款的時地不明、缺乏直接證據而興奮，也可以為起訴書中各類詭異資訊，如朕.doc、鳳飛飛.docx而嘲諷檢方。但別忘了，起訴書中許多證人都證實，柯文哲收受了超過法定政治獻金上限額度的款項，如范有偉500萬、妙天禪師1000萬等，也有不只一筆款項，是在台北市政府的市長室交付給上班時間的市長柯文哲，如陳盈助委請邱清章交付的300萬元、謝國樑交給邱佩琳的200萬元。黃揚明也說，另外，柯文哲與沈慶京見面次數多、簡訊互動頻繁，也曾到陶朱隱園拜訪等，都證明了那個曾說「財團拿刀叉吃人肉」的柯文哲，為了選總統，確實不一樣了。檢察官不只是寫起訴書，更在寫一個柯文哲人設破滅的紀錄。後續司法戰是一回事，但是柯文哲過去十年來在台灣累積的人設，確實會受到嚴重衝擊及挑戰。