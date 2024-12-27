我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區昨（26）日晚間發生一件雙屍命案，一對情侶被發現陳屍在萬大路的租屋處內，救護人員到場時兩人已明顯死亡，出現屍僵情況，初步調查並無外力介入，詳細死因有待後續釐清。台北市消防局在昨晚上8時許接獲報案，民眾聲稱萬大路一處民宅有人死亡，救護人員獲報趕到現場，發現一男一女明顯死亡，出現屍僵情況。警方指出，死者呂姓男子（33歲）與吳姓女子（26歲）為情侶關係，被發現陳屍在租屋處臥房內，現場遺留物品疑似輕生，有發現遺書，現場初步調查並無外力介入，詳細死因有待檢警相驗後釐清。