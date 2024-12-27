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台北市前市長柯文哲涉貪汙於昨（26）日偵查終結，遭求刑28年6月，由於起訴書中未提出準確的時間地點及金流，引起民眾黨立委黃國昌及支持者質疑。對此，律師林智群替小草上一個法律課，直言「黃國昌跟小草一直說沒看到1500萬元現金，是在哭幾點的？不管有沒有收到賄款，都是用同一個法條，10年以上有期徒刑啊！」林智群說明，柯文哲被起訴的這個貪污罪，樣態有兩種：一種是沒收到錢，有約定，雙方達成共識，就算成立；一種是有收到賄款。「黃國昌跟小草一直說沒看到1500萬元現金，是在哭幾點的？」林智群指出，不管有沒有收到賄款，都是用同一個法條，10年以上有期徒刑啊！「有約定，但沒拿到錢，也是10年起跳喔！」林智群舉例，黃國昌的好朋友徐永明，有約定200萬元成交，但沒拿到錢，沒金流，結果判7年4個月，由於徐永明是「不違反職務」期約收賄，罪比較輕。林智群也提到，「匯款」一定有金流，「領現金」就只有提領紀錄，只要可以證明那個現金領出來後，是由誰交給柯文哲，這也是建立金流，也能成功證明柯文哲有收賄款。「如果沒金流就不能證明貪污，那大家用領現金交現金的方式，不就都可以躲過貪污罪嗎？」林智群說，威京小沈的銀行帳戶在2022年9月20日到10月17日間，由一個吳姓助理領了1600萬元，在10月18日京華城動土典禮那天給了柯文哲1500萬元，柯在不詳時間地點把錢交給橘子保管。有關1500萬元賄款的證據部分，林智群提到，包含威京小沈的銀行帳戶在開工典禮前密集提領1600萬元紀錄、證人吳姓助理領現金、給錢的證詞、柯文哲usb的excel表裡面記載「小沈1500」，其他「謝國樑200」一堆人給錢的紀錄，相關證人都作證，證明有給excel表裡面記載的金錢（現金交付），「這樣怎麼會是沒金流證據？」至於目前缺乏部分，林智群說，柯文哲承認的證詞、保管人橘子的證詞、威京小沈承認的證詞，「不過缺上面三個證據，法院未必沒辦法判喔！」