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台股今（27）日早盤狹幅整理，盤中一度飆逾80點，防疫概念股衝鋒，恆大、優盛、熱映3檔漲停，康那香、毛寶、南六、亞諾法等也同步噴高。美股在耶誕節假期後開市交投清淡，四大指數漲跌互見但波動不大。台北股市今日也於平盤附近上下震盪，以小漲4點的23251.28點開出，接著下跌約40點左右，後續一度向上飆逾80點。電子權值股方面漲跌互見，權值王台積電遊走在平盤附近，鴻海小跌0.5元，約在187元左右位置，廣達跌1元至290元，聯發科上漲5元至1425元，大立光則跌15元，最低來到2660元。盤面強勢股由防疫概念股擔綱主流，恆大、優盛、熱映亮燈漲停，康那香同步噴高大漲逾9％，一度飆至漲停板後又打開。中國大陸日前爆出新疫情襲捲 ，根據疾控中心近日發布全國呼吸道傳染病監測情況，當地急性呼吸道傳染病情形呈現持續上升的趨勢，其中，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例逐漸增多。在此議題發酵以及進入冬季疫情旺季影響下，防疫相關概念股26日股價發威，資金也同步搶進生技股，激勵多檔個股股價攻頂，其中包括消毒清潔股毛寶與口罩股恆大、康那香，以及體溫計熱映、藥妝通路股優盛、生技廠亞諾法、全球血壓計製造大廠合世等7檔聯袂攻上漲停板。今日除了恆大、優盛、康那香、熱映持續飆漲外，亞諾法、毛寶也勁揚超過5至6%，南六則漲逾1%左右。