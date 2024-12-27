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台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，26日依4大罪起訴民眾黨主席柯文哲，求處總計28年6月徒刑，而北檢190頁起訴書中，赫見柯文哲自稱「朕是雍正帝」，還喊話「絕不會讓你變年羹堯」。對此，國民黨台北市議員詹為元質疑，「這到底跟柯文哲的案子有什麼關係？」感覺好像在塑造柯文哲負面社會形象，影響輿論風向。詹為元26日在節目《大新聞大爆卦》表示，起訴書中寫道柯文哲自稱「朕是雍正帝」等內容，「跟柯文哲的案子有什麼關係？北檢是查到什麼資料都放進去？感覺像在塑造柯文哲專制、對人不尊重的負面社會形象，影響輿論風向。詹為元認為，雖然他也覺得「小沈1500」是指金流，但還是要有實證才能說服，或許在這部分，柯文哲會因為事證不足被輕判、甚至有機會無罪，不過210萬元政治獻金，被指是賄賂前金，那7人是否有做證是被他人交代捐贈？民眾黨雖仍可以持續開記者會、喊沒證據就放人，可其他事證堆疊起來，對柯文哲來說，已是很大傷害。