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為進一步提升金融服務所需身分驗證的速度及客戶體驗，金管會今（27）日宣布，與金融行動身分識別聯盟推動建置「金融行動身分識別標準化（金融Fast-ID）驗證轉接中心」，預定自明（2025）年1月2日起受理金融機構諮詢及申請業務試辦。金管會表示，2021年規劃推動「金融Fast-ID機制」期間，聯盟成員考量市場需求、風險及所需資源等因素，決定尊重市場機制採分散式架構推動，由各金融機構自行建置金融Fast-ID伺服器辦理註冊、信物管理及驗證程序，並提供同體系內金融機構數位身分驗證服務。推動至今，已完成技術標準、安控作業指引及可辦理業務項目等，並已有逾12家金融機構上線提供金融Fast-ID驗證服務。為加速數位金融服務發展，提升金融Fast-ID使用綜效及跨體系串聯服務，金管會在2023年8月間發布的「金融科技發展路徑圖（2.0）」中，明訂推動建置跨體系的驗轉中心，以串聯現行各體系金融Fast-ID，便利使用者於不同體系間進行身分驗證。金管會指出，對金融消費者而言，驗轉中心建置完成後，只要已在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊，就可以透過驗轉中心完成身分驗證，並在其他參加機構取得線上金融服務，無需重複辦理核驗實體晶片金融卡及綁定個人行動裝置等複雜註冊程序，享受無接縫的數位金融服務體驗。此外，這次驗轉中心也同步嵌入了資料共享的功能，在客戶的同意之下，可以直接取得原本留存於註冊機構的基本資料，節省重複登打個人基本資料的手續，提供更加流暢的線上服務。金管會表示，驗轉中心業經金融Fast-ID聯盟會議決議，委由財金資訊公司建置。該聯盟除召開多次聯盟會議就整體系統及作業架構、技術規格、各參與角色的權利義務等進行討論外，也同步透過問卷調查聯盟成員參與介接意願，並籌組此案先導機構共計16家，包含合庫銀行、兆豐銀行、玉山銀行、元大銀行、第一銀行、中信銀行、永豐銀行、王道銀行、華南銀行、台灣企銀、新光人壽、全球人壽、群益金鼎證券、元富證券、玉山證券及中租投顧，共同討論此案的業務應用場景及合作研擬相關營業計畫書等事項，期透過業界集體合作，減輕各業者自行規劃及串接的負擔。為提升金融Fast-ID的跨機構及跨領域的應用，金管會將請金融Fast-ID聯盟持續蒐集聯盟成員需求與建議，並協請相關公會研議擴大金融Fast-ID可辦理業務及運用場景的可能性；此外，金管會也持續透過跨部會溝通，期將金融Fast-ID的運用擴大到金融以外的領域，例如MyData平台或其他需實名制的場景，讓民眾能在更多場域運用快速又安全的金融Fast-ID來驗證身分。針對這次驗轉中心的新型態架構，金管會將自明年1月2日起，接受先導機構提出輔導諮詢的請求及業務試辦的申請；金管將在審查後對外公布審查通過的業者名單。這次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會推動相關政策的參考。對於尚未加入的金融機構，可以先加入金融Fast-ID聯盟，於了解架構並俟本次先導機構完成試辦後，再視情況參與。