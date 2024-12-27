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▲領隊卜學亮滿足莎莎的需求，將她抱上車。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩盡興為巴鈺按摩舒爽，讓她忍不住嬌嗔喊：「好久沒有老公以外的男人摸我身體了。」（圖／好看娛樂提供）

實境綜藝《全明星出發吧！》，播出後收視創新高，最新一集三位領隊姚元浩、卜學亮及郭泓志帶著庹宗康、屈中恆、莎莎、巴鈺四位明星貴客，一起前進台南好吃、好玩、好享受，怎料為了慰勞來賓他們使出渾身解數，姚元浩公然陪玩人妻巴鈺，親自替她按摩舒爽，讓巴鈺滿臉舒服地說：「好久沒有老公以外的男人摸我的身體了！」莎莎一見到領隊卜學亮就詢問：「你可以抱我上車嗎？」對於追加服務項目「男神公主抱上車」，領隊卜學亮使命必達：「這個沒有問題，這個需求還是第一次聽到。」一旁巴鈺看到也立即追加要求說：「你抱完她也要抱我。」為了讓四位貴賓好好享受，郭泓志特別提醒說：「要注意的是他們不喜歡刺激的項目。」卻特意安排了台南十鼓文創園區的極限大擺盪，面對15公尺高空急速墜落，70度的大幅度擺盪，莎莎一上去就驚聲尖叫：「好高喔！啊！」下來後直接說：「可以去廟收個驚嗎？」為了讓四位貴賓好好享受，郭泓志特別提醒說：「要注意的是他們不喜歡刺激的項目。」卻特意安排了台南十鼓文創園區的極限大擺盪，面對15公尺高空急速墜落，70度的大幅度擺盪，莎莎一上去就驚聲尖叫：「好高喔！啊～！」下來後直接說：「可以去廟收個驚嗎？」接著，《全明星出發吧！》眾人到了有著名的十八層地獄及天堂的台南麻豆代天府，明星領隊卻不慎讓所有人一起下地獄，讓庹宗康忍不住發問：「我們這一團是有多罪孽深重？我沒有參加過有這種行程的團。」膽子小的莎莎也怒吼：「我們到底哪裡得罪你們了！」