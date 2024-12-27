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工研院日前宣布成立保險科技新創公司慧保科技，旗下有「醫起付」、「慧保U」兩大平台，打造整合型人工智慧（AI）的理賠試算平台，整合保險存摺，卻引發壽險公會不滿，強調未經授權不得使用此名稱，要求慧保科技即刻停止宣傳，並於3日內公開更正說明。慧保科技今（27）日也發出3點聲明，從未對外宣稱與壽險公會進行任何形式的合作及系統界接。壽險公會昨日發出4點聲明，保險存摺為本會與保險業者共同開發的專業服務平台，已於今年1月1日取得商標註冊，任何未經授權的機構或平台，皆不得使用此名稱。保險存摺資料的使用，須經民眾註冊並升級為白金會員後明確授權壽險公會會在特定範圍內使用，而民眾從未授權壽險公會可將資料提供予「慧保科技」。壽險公會還強調，從未與「慧保科技」進行任何形式的合作或系統介接。慧保科技宣稱「整合保險存摺」的說法，完全不實，壽險公會也要求「慧保科技」即刻停止不實宣傳，並於3日內公開更正說明。對於壽險公會的說法，慧保科技今日上午也發出3點聲明，表示如何了解理賠金額，保障自身權益，是消費者的普遍需求，新創公司慧保科技，打造全台首創AI理賠試算平台，提供保險業者為保戶估算理賠金額。至於慧保科技的「醫起付」系統，是透過由民眾授權提供保險存摺內的保險清單，再匯入「醫起付」系統後做整合試算跟健診。不過，慧保科技也強調，從未對外宣稱與壽險公會進行任何形式之合作及系統界接。