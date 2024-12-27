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▲臺灣尚勇春聯今開放免費領取，全台許多據點都已發放完畢。（圖／nownews）

台灣奪下棒球世界12強冠軍，中職會長蔡其昌準備28萬份「臺灣尚勇」春聯，於今(27)日全國22縣市、共236處發送點開放免費領取，造成全台民眾瘋搶，有人半夜就去排隊，許多據點目前也已宣布全數發送完畢。為了在國民在農曆春節，致敬台灣英雄，蔡其昌於日前公布與其團隊設計的「臺灣尚勇」春聯，引發球迷熱烈關注，昨選在台中南屯水安宮搶先首發，現場排隊民眾擠滿廟前廣場，根據消息，領取人次超過6000人，1萬張「臺灣尚勇」春聯也全數發放完畢。「臺灣尚勇」春聯今正式於全國22縣市、共236處發送點開放免費領取，許多據點一早就大排長龍，台南市安南區市議員蔡麗青就透露，服務處有人從凌晨就來排隊，另外像是新北市新莊區許多據點，目前春聯都已全數發送完畢。蔡其昌24日在臉書寫下即將發放「臺灣尚勇」春聯資訊，文中寫到靈感發想：「為紀念，也向「臺灣尚勇」這首團結國人的應援曲致敬，我們特別準備28萬份春聯，感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點，讓大家都比較方便領取，希望我們的國家能夠繼續「勇」下去！」「臺灣尚勇」春聯領取資訊：全台同步｜12月27日（五）上午起（請自行詢問領取點營業時間）發放地點｜全國236處領取點（google map可查看）領取資訊｜每人限領2張溫馨提醒｜出發前請先致電詢問「領取點」剩餘數量