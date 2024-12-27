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一名未成年17歲少女在麥當勞打工，疑似遭到主管性侵而輕生，其母親痛心絕望，日前於網路上發文揭發此事，事件引發全台關注。麥當勞客服昨（26）日接到「砸店」的恐嚇電話，警方獲報後掌握犯嫌身分，追查出涉案的林姓男子（22歲），昨晚依恐嚇罪嫌函送法辦。少女母親在社群平台上發文指出，女兒在麥當勞打工期間，遭到李姓主管利用權勢性侵，導致孩子罹患憂鬱症，報警對李男提告，麥當勞在獲知此事後，即迅速開除該名男主管，但少女最終仍於11月選擇輕生死亡，讓母親痛心不已。事件不少網友關注，並發起拒吃抵制，本（12）月25日麥當勞遭台北市勞動局以未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰，不過仍難平眾怒。昨日一名林姓男子致電麥當勞克服，聲稱要到少女生前工作的地方砸店。麥當勞報警後，警方循線追查出一名22歲的林男涉案，林男辯稱一時衝動才打電話，並無實際行動，警詢後已依恐嚇罪嫌函送法辦。麥當勞今天也發表最新聲明，今（27）日台灣麥當勞發表聲明稿，承諾承認「沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。」強調將在制度上深切檢討，除了既有的電子申訴管道外，也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師，與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線，及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。