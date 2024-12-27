一名未成年17歲少女在麥當勞打工，疑似遭到主管性侵而輕生，其母親痛心絕望，日前於網路上發文揭發此事，事件引發全台關注。麥當勞客服昨（26）日接到「砸店」的恐嚇電話，警方獲報後掌握犯嫌身分，追查出涉案的林姓男子（22歲），昨晚依恐嚇罪嫌函送法辦。
少女母親在社群平台上發文指出，女兒在麥當勞打工期間，遭到李姓主管利用權勢性侵，導致孩子罹患憂鬱症，報警對李男提告，麥當勞在獲知此事後，即迅速開除該名男主管，但少女最終仍於11月選擇輕生死亡，讓母親痛心不已。
事件不少網友關注，並發起拒吃抵制，本（12）月25日麥當勞遭台北市勞動局以未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰，不過仍難平眾怒。
昨日一名林姓男子致電麥當勞克服，聲稱要到少女生前工作的地方砸店。麥當勞報警後，警方循線追查出一名22歲的林男涉案，林男辯稱一時衝動才打電話，並無實際行動，警詢後已依恐嚇罪嫌函送法辦。
麥當勞今天也發表最新聲明，今（27）日台灣麥當勞發表聲明稿，承諾「台灣麥當勞會改進，做得更好。」承認「沒能做到防範未然，
事發後的處理也不夠即時、周延。」強調將在制度上深切檢討，除了既有的電子申訴管道外，也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師， 與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線， 及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。
2024年12月27日「台灣麥當勞聲明稿」全文如下：
台灣麥當勞會改進，做得更好。
「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，
為員工打造安全的職場，也一直是我們的心願。
然而，在這次事件上，我們沒能做到防範未然，
事發後的處理也不夠即時、周延。在此， 台灣麥當勞對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意； 對於辜負社會大眾的高度期待，我們深感抱歉。
為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，
我們會在制度上深切檢討。除了既有的電子申訴管道外， 我們也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師， 與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線， 及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。
同時，落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，
提供即時且必要的協助。持續進行禁止職場不法侵害相關教育訓練， 更要積極鼓勵員工參與及發聲，強化職場環境的安全。
關於外界部分誤解，亦在此澄清：被害人於今年3月3日向警方報案
遭受性侵，並於3月25日向麥當勞提出性騷擾之申訴； 我們隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱。 性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係乙事， 純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇之情事。
提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，
台灣麥當勞責無旁貸；謹在此重申， 我們鼓勵員工隨時發聲並表達意見，絕不容忍職場霸凌及不法侵害， 對加害者絕不寬貸，並將追訴到底。
此次事件，我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、
以及做得更好的機會。我們承諾，一定會落實前面各項措施， 避免憾事再度發生，以不負社會大眾的支持與期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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事件不少網友關注，並發起拒吃抵制，本（12）月25日麥當勞遭台北市勞動局以未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰，不過仍難平眾怒。
昨日一名林姓男子致電麥當勞克服，聲稱要到少女生前工作的地方砸店。麥當勞報警後，警方循線追查出一名22歲的林男涉案，林男辯稱一時衝動才打電話，並無實際行動，警詢後已依恐嚇罪嫌函送法辦。
麥當勞今天也發表最新聲明，今（27）日台灣麥當勞發表聲明稿，承諾「台灣麥當勞會改進，做得更好。」承認「沒能做到防範未然，
2024年12月27日「台灣麥當勞聲明稿」全文如下：
台灣麥當勞會改進，做得更好。
「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，
然而，在這次事件上，我們沒能做到防範未然，
為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，
同時，落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，
關於外界部分誤解，亦在此澄清：被害人於今年3月3日向警方報案
提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，
此次事件，我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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※ 生命線專線：1995
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110