美國、韓國、烏克蘭近日皆表示，北韓派去俄烏邊境庫斯克（Kursk），援助俄羅斯的士兵，已開始出現傷亡，烏克蘭媒體也陸續引述該國特種作戰部隊（SOF）消息，曝光在庫斯克州被殺的北韓士兵身上，所發現的偽造身分文件、遺書等等。而根據烏媒26日報導，1名北韓士兵於庫斯克地區遭烏軍活捉，此事27日獲得韓國國家情報院證實。
根據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，烏克蘭軍事媒體Militarny聲稱，烏克蘭特種部隊（SOF）在庫斯克的一次行動中，俘獲了1名北韓士兵，並透過Telegram發布了該士兵的照片，似乎受了重傷，未知是否有接受治療，也不清楚他最新的狀況。至於網路上另有消息稱，照片中的男子其實已經死亡，目前則暫未有相關官方說法。
烏克蘭國防部情報總局指出，北韓士兵在現代戰爭、尤其是對付無人機方面缺乏經驗，使用的戰術相當原始，但儘管傷亡慘重，北韓軍隊仍在持續推進。
韓國國家情報院27日表示，經過與友邦情報機關即時分享情報，確認有1名受傷的北韓軍人被烏軍俘虜，將繼續跟進情況，若屬實，他也是第1個在俄烏戰場被活捉的北韓士兵。
自從北韓金正恩被爆軍援俄羅斯以來，韓國一直很關注相關事態發展，而若該名北韓戰俘投降、要求叛逃，或是有協助審訊的需求，韓國政府也不排除派人前往俄烏前線，幫忙溝通和接收。
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烏克蘭國防部情報總局指出，北韓士兵在現代戰爭、尤其是對付無人機方面缺乏經驗，使用的戰術相當原始，但儘管傷亡慘重，北韓軍隊仍在持續推進。
韓國國家情報院27日表示，經過與友邦情報機關即時分享情報，確認有1名受傷的北韓軍人被烏軍俘虜，將繼續跟進情況，若屬實，他也是第1個在俄烏戰場被活捉的北韓士兵。
自從北韓金正恩被爆軍援俄羅斯以來，韓國一直很關注相關事態發展，而若該名北韓戰俘投降、要求叛逃，或是有協助審訊的需求，韓國政府也不排除派人前往俄烏前線，幫忙溝通和接收。
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