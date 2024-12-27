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▲威京集團主席沈慶京涉圖利京華城容積案，中午完成交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.27）

▲威京集團主席沈慶京涉圖利京華城容積案，中午完成交保。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.27）

台北地檢署偵辦京華城容積弊案、侵占政治獻金案，昨日上午起訴民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京等共11人，台北地院今（27）日清晨裁定被告柯文哲等5人交保並限制出境等。早柯文哲一步，沈慶京近中午12時50分現身在媒體前，看起來相當憔悴，面對媒體詢問是否給錢給柯文哲，他不發一語便離開台北地院。柯文哲在台北市長任內涉及京華城弊案，涉犯收賄、圖利、公益侵占、背信等罪，昨被台北地檢署起訴並求處28.6年重刑，18名被告共11人遭起訴。台北地院昨表示，柯文哲以新台幣3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。