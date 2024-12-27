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2025年即將到來，台北101、淡水，或是六福村、麗寶、劍湖山、義大世界等樂園，都有施放跨年煙火，不過，若煙火施放時正在開車可要特別留意，高公局公布國道6大取締熱點，若車輛停留路肩，或是慢行觀賞跨年煙火，一旦違規將開罰3000元到6000元不等罰鍰。高公局表示，跨年夜行駛國道時，避免為了觀賞跨年煙火而放慢車速，或是在路肩停留，影響行車安全。根據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或是停車，未依照規定使用路肩，可處以汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。高公局表示，國道取締違規觀賞煙火，包含國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等6個熱點，已請國道公路警察元旦跨年當晚，針對車輛易慢速行駛或臨停的路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依照規定行駛，以免提高事故風險，以及避免挨罰。此外，高公局提醒，若北部及前往宜花東用路人，遇到天候不良，應小心駕駛，注意行車安全，並且保持適當的安全間距。另跨年活動為深夜時段，開車請養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、酒駕。