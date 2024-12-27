本文有雷！《魷魚遊戲2》熱播中，此次卡司大升級之外，劇中遊戲除了第一關的「123木頭人」沒變，其餘通通翻新，最大的原因在於編號456的奇勳（李政宰 飾）二闖遊戲誓言救人，不斷跟參賽者暴雷做提醒，氣得大魔王黃仁昊（李炳憲 飾）只好跳下來當1號，就跟第一季的1號剛布一樣從中作哏，以免玩到最後「失去遊戲初衷」沒人死；黃仁昊還刻意把原本的舔椪糖遊戲「達固那」改成「五人六腳」趣味競賽，讓奇勳一個頭兩個大。
以下2段有暴雷劇情！請謹慎閱讀or跳到下一段落！！！
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《魷魚遊戲2》中，奇勳從「123木頭人」就一直暴雷跟玩家提示遊戲規範，使得死亡人數低於第一季，大魔王黃仁昊只好跳下來當1號參賽者，化名為「吳寧一」黏在奇勳身邊「防雷」；奇勳跟大家說，第一季的第2個遊戲為「達固那」，參賽者要在限定時間內把椪糖餅上的圖案取下，即可過關，還提醒要選三角形最簡單；沒想到黃仁昊聽完表情嚴肅，結果來到遊戲場地，三角形椪糖變成複雜的幾何圖形，嚇歪奇勳跟其他參賽者差點哭出來。
好險上述只是夢境，吳寧一竊取情報後，直接把第2個遊戲改成「五人六腳」趣味競賽，大家必須5人一組走操場，要在限時5分鐘內邊走邊破關：打畫片、打牌石、抓石子、打陀螺、踢毽子等5個小遊戲即可過關。而這一改變，也顯現《魷魚遊戲2》的後續遊戲，通通會跟第一季大不同，奇勳的救人計劃難上加難。
《魷魚遊戲2》故事介紹 一切都從「孔劉」開始
奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與455位參賽者爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
當所有人來到迷宮階梯，並進入到第一關「一二三木頭人」的遊戲場地，那個令奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三木頭人」，奇勳警告大家「別動！」，不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起456的意圖。此時，一名女玩家身上有隻蜜蜂，被其他玩家提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰！此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲的真正目的，只要移動就將面臨被射殺的下場。
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《魷魚遊戲2》收看資訊：
類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事
語 言：韓語
編 劇：黃東赫
導 演：黃東赫
集 數：7（總時數：427分鐘）
製作費：1000億韓元（台幣：24億）
拍 攝： 2023年7月～2024年6月
演 員：
李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）
朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）
姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）
梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）
姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）
李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）
盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）
蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）
播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix
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奇勳（李政宰 飾）贏了第一季的遊戲與456億獎金後，他決定再賭上性命投身這場神祕的生存遊戲，與455位參賽者爭奪高達456億韓元的獎金，而他的編號依舊是456。奇勳以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，而他的第一步就是：找到畫片男孔劉！
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李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）
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播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線
收 看：Netflix