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中國桌球巨星樊振東今（27）日在微博宣布，因世界桌球職業聯盟（WTT）祭出「不參賽就罰款」新規，被迫退出世界排名。他坦言無力承擔相關規定，但仍尊重國際組織的要求，已於本週提交退出報告。消息傳出後，粉絲感到震驚並怒批規則過於苛刻，對樊振東的支持聲浪持續高漲。樊振東在微博發文表達心情，強調「我還是我，不會退役」，並將繼續在不同賽場努力。他寫道：「乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，對體育的熱愛將充盈一生。不會遠離乒乓球，更不會離席體育。」文末，他引用英文短句「Never stop chasing my wildest dreams」，展現堅定的態度。這位27歲的前世界球王在巴黎奧運奪金後，退出了WTT的所有比賽及國際賽事，這也讓他11年來首次跌出世界桌球男單榜前5名。目前最新排名顯示，他位居第6，因未參賽導致8個有效積分中有5個被賦予0分。WTT「不參賽就罰款」的新規引發廣泛討論。樊振東的粉絲認為規則苛刻且不合理，怒批國際組織「不近人情」，更對偶像被迫退出排名表示惋惜。原本外界預期，樊振東會在2025年新加坡滿貫賽回歸，但WTT官網的參賽名單中，並未見到他的名字，這也意味著他與國際桌聯的距離逐漸拉開。樊振東1997年出生於廣州，2014年以17歲103天的年齡成為中國桌球史上最年輕的世界冠軍，並於2018年首次登頂世界第一。本屆巴黎奧運，他拿下男單金牌，成為中國乒乓第10位大滿貫及第3位超級全滿貫選手，成績斐然。