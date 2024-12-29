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▲民眾遇到類似運動傷害時，應避免過度刺激受傷的肌肉，例如反覆推拿。（示意圖／翻攝Pexels）

一名15歲青少年打籃球賽慘遭「吃雞腿」，大腿前側被對方球員的膝蓋「釘」到，後來出現腫脹、痙攣、疼痛，到大醫院檢查，發現腿肌有撕裂傷，經治療後，後續門診追蹤發現肌肉有鈣化現象，必須再接受藥物、治療；醫師說，肌肉受傷應避免過度推拿，以免刺激鈣化，若嚴重甚至得進行手術。中國醫藥大學新竹附設醫院復健科主治醫師何宇淳說，該名青少年當時經超音波檢查後，發現有明顯的股四頭肌肌肉撕裂傷與血腫，當下給予超音波導引、抽吸出血腫，再用彈性繃帶給予加壓，除預防腫脹，並可使受傷的肌纖維靠近加速改善。何宇淳指出，像這類股四頭肌肌肉挫傷在籃球運動並不少見，從輕微腫脹、痙攣、皮下瘀血到嚴重肌肉撕裂傷及血腫等都有可能，但此個案較特別是1週後門診追蹤，發現股四頭肌裡居然長出「骨頭」，即醫學所謂「骨化性肌炎」，其較常見於15~30歲族群，原因是肌肉受傷後，間質細胞過度活躍，分化、形成鈣化組織。針對治療，何宇淳表示，骨化性肌炎患者服用非類固醇消炎藥，可7降低受傷組織的發炎反應並緩解症狀，輔以物理治療的冷熱交替療法及關節運動，多能消除腫脹，同時維持肌肉的彈性，不過民眾遇到類似狀況時，應避免過度刺激受傷的肌肉，例如反覆推拿，這可能會使骨化情形加劇，建議頻繁的門診超音波追蹤，其中部分病人的骨化會逐漸消失，某些患者則恐影響關節活動，此時便需要考慮手術治療。何宇淳強調，青少年若生長板尚未完全癒合，細胞生長、分化較快速，運動傷害後的復原可能與成人不同，一旦受傷，更需要適當的診斷、治療及復健，才能使青少年儘早重拾運動樂趣。