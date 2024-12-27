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12月9日，民眾黨立委黃國昌在臉書發文指出，曾涉88會館負責人郭哲敏地下洗錢案的「百億賭王」林秉文，同時也是天道盟大哥綽號「鱸鰻」，疑似落跑了，抨擊司法機關對此事毫無作為，當時新北地院表示，將在12月26日下午開庭時，拘提林秉文到案。今（27）日新北地院指出，經合議庭評議後，認林秉文傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並對林秉文發布通緝。林秉文因涉詐欺案，檢方認無羈押必要，於2022年11月2日，300萬元具保，且未諭知限制出境、出海等其他強制處分，2023年2月22日檢方依幫助詐欺取財、洗錢罪提起公訴。但因涉犯之犯罪眾多，依審理計畫分批審理，林秉文曾於2023年6月20日、12月19日二次準備程序均依期到庭，法院訂於2024年10月3日、4日開庭審理，惟10月3日因颱風假取消，改為10月18日審理，10月4日辯護人以衝庭為由聲請改期。新北院另於今年11月17日審理時依同案杜姓、鄭姓被告聲請，以證人身分傳喚林秉文，但辯護人稱林因身體因素無法到庭，代為請假。新北院再於本月5日審理時傳喚被告林秉文，人依舊未現身，辯護人表示林秉文尚未入境，庭後合議庭依職權查詢出入境資料，查知林確實已出境，因此定於本月26日拘提，並通知具保人偕同到庭，若林無正當理由不到場，將依法為後續處理，並無報載所稱法院未為處理情事。今新北地院經合議庭評議後，認林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並對林秉文發布通緝。