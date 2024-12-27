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▲大村分駐所員警在街頭逮人，查扣現金141萬2000元，依詐欺、洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。（圖／分局提供）

新北市一名黃姓女子被詐騙集團吸收，本月20日黃女前往中部，沿路從雲林高鐵站星巴克、南投草屯7-11超商跟被害人收款，第三站來到員林時被警方掌握，於某公寓大樓拿錢時被警查獲，大村分駐所員警在街頭逮人，查扣現金141萬2000元，依詐欺、洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。據了解，彰化縣警察局員林分局於20日接獲線報，指有詐騙車手欲前往員林市員林大道5段的一棟大樓會客廳，與周姓被害女子進行詐騙面交，員警獲報後立即出動逮人，成功捕獲黃姓女車手（26歲），並當場查扣逾141萬元的犯罪所得。警方表示，黃女當天搭乘高鐵前往雲林、南投及彰化等3縣市，陸續與3名女子面交取款，犯案地點分別為，雲林高鐵站的站內星巴克，涉案金額高達90萬元；南投縣草屯鎮某7-11超商，面交金額31萬元；彰化縣員林市的大樓會客廳，取得不法所得20萬元，全案將依刑法詐欺、洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。警方指出，通常收款車手出動，一旁會有一名收水手及一名監督車手，為製造斷「一次收款、一次結案」，不過這起案子為少見，鮮少有車手會連跑數個地點，再交給水手。員林警分局呼籲民眾，投資需謹慎，對於來歷不明的投資機會應保持警惕、避免落入詐騙陷阱，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。