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儘管輝達財報相比以往，整體成長有放緩的趨勢，但仍就站穩AI晶片領域霸主地位，輝達未來潛力無窮，備受看好成爲下一個輝達的博通也同樣吸引投資人目光，專家表示，明年AI續旺，國泰費城半導體00830緊跟趨勢，網羅半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，其中輝達與博通2檔權重合計逾25%，為全台掛牌ETF中最高，能一次掌握投資GPU與ASIC的機會。國泰投信團隊分析，2025年的投資重點仍會聚焦AI，預計明年開始有機會看到百花齊放的應用出現。根據科技產業研調機構Omdia最新研究顯示，隨著生成式AI應用蓬勃發展，2027年市場營收預期調升至130億美元，推動2027年AI軟體市場總額達1600億美元，隨著AI應用普及，將帶動半導體市場倍數擴大。國泰費城半導體基金經理人李翰林指出，00830追蹤美國費城半導體指數，聚焦美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電等重量級業者，具成長潛力與獲利能力；00830將在明年1月17日除息，1月16日為最後買進日。國泰投信團隊指出，根據12月份美銀經理人調查統計，60%的經理人預期經濟軟著陸，33%的經理人預期「不著陸」，創8個月以來新高，而認為會「硬著陸」的僅有6%，來到6個月低點，顯示全球經理人持續看好全球經濟表現。其中經理人相對看多股票，且以美股為首選，現金比率來到3.9%，為近2年最低，且超配美股的比率也來到疫後以來的新高，顯示對投資美國企業是樂觀的，建議投資人可以逢低分批進場，卡位AI發展利多，可望迎接未來的成長行情。