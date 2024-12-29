離跨年剩不到幾天，最熱的跨年活動包含到台北101年跨年看煙火，還可參加台北市府舉辦的跨年晚會，根據北市府公布資訊，去年跨年「台北最High新年城-2024跨年晚會」超過17萬人參與。此外，今年跨年夜也正巧碰到張惠妹大巨蛋演唱會，不論是跨完年後或是看完阿妹演唱會，總意猶未盡想續攤吃個美食，台北有不少營業到凌晨3、4點的午夜場美食，亦或是24小時餐廳，《NOWnews今日新聞》盤點信義區周邊，還有台北知名的午夜場美食，完整資訊一次看。
📍一蘭拉麵
一蘭拉麵因應跨年連假特別24小時營業，在台北有本店與別館兩間分店，正好都在信義區，是跨完年後吃宵夜的最佳去處。主打九州口味的豚骨拉麵，100%使用豚骨熬製而成，利用特有技術將腥味完全去除，並保有豚骨本身的美味。最大特色除了像是自修教室的個人隔間座位之外，還可以「客製化」由顧客選擇湯頭濃度、麵條硬度、加辣的程度等。
店家資訊：
店名：一蘭拉麵台灣台北本店
地址：台北市信義區松仁路97號
電話：(02)2758-3868
店名：一蘭拉麵台灣台北本店別館
地址:台北市信義區松壽路11號B1F（新光三越信義新天地 A11）
電話:02-2729-9866
📍京星港式飲茶、吉星港式飲茶、大巨蛋港式飲茶
在東區經營多年的24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族吃宵夜的好去處，包含早餐、午晚餐甚至喝個下午茶也都可以，招牌菜除了各式港式點心，還有珍菇上湯娃娃菜、臘味三拼等功夫菜。目前有三家分店，尤其今年剛開設的大巨星港式飲茶，離跨年晚會步行約10分鐘路程，打造24小時港式餐酒館，融合冠軍調酒與經典翻玩的港式餐食。
店家資訊：
京星港式飲茶Part1
地址：台北市大安區敦化南路1段216號2樓
電話：02-2741-2625
吉星港式飲茶
地址：台北市中山區南京東路一段92號2樓&3樓
電話：02-2568-3378
大巨蛋港式飲茶
地址：台北市忠孝東路四段515號D區一樓
電話：(02) 2777-1717
📍海底撈
全台有多家分店的海底撈，營業到凌晨3點或4點。雙北分店包含台北微風南山信義店、慶城店、京站店、西門店及板橋店。
店家資訊：
詳洽官網各分店
📍阿財虱目魚
位於西門町內江街的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30，但是幾乎每天21:30左右就已出現排隊人潮，招牌菜是虱目魚肚、滷肉飯、蚵仔酥等。
店家資訊：
店名：阿財虱目魚
地址：台北市萬華區內江街53號
電話：02 2370 3378
📍雅香石頭火鍋
位在西門町的老字號自助式石頭火鍋「雅香」，已開業50年，最大特色是營業到凌晨3:00，後來在雙北也開設多家分店。這裡的用餐方式是先跟服務人員點肉類，選擇是否要加入乾魷魚，接著其餘食材包含蔬菜、火鍋料等，皆採取自助式，顧客自行去冰箱拿取，最後結帳時會以盤子的花樣作區別，價格每盤大約30~100元。
店家資訊
店名：雅香石頭火鍋西門總店
地址：台北市萬華區成都路159號
電話：02-2381-0255
📍林東芳牛肉麵
曾被CNN評為台北必吃牛肉麵，也曾獲得米其林必比登推薦，經過多次搬家，現址在八德路上，營業時間從早上11：00到凌晨3：00，半夜也可吃到現煮的暖胃牛肉麵。
店家資訊
地址：台北市中山區八德路二段322號
電話：02 2752 2556
📍王品集團（青花驕、和牛涮、肉次方、尬鍋）
王品集團「青花驕」門店公布跨年夜將一直開到凌晨3點(南港店除外)，而「和牛涮」台北忠孝東路店也同樣營業到凌晨3點。另外，西門町的「肉次方」營業到凌晨1點、「尬鍋」營業到凌晨2點。
另外，王品旗下大鍋物品牌包含「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，即日起至2025年1月24日，祭出到5大品牌門店消費，不限金額消費，開鍋就送500元吃鍋金。
▲「青花驕」全台門店於跨年夜當晚，將一路營業到凌晨3:00。（圖／王品集團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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一蘭拉麵因應跨年連假特別24小時營業，在台北有本店與別館兩間分店，正好都在信義區，是跨完年後吃宵夜的最佳去處。主打九州口味的豚骨拉麵，100%使用豚骨熬製而成，利用特有技術將腥味完全去除，並保有豚骨本身的美味。最大特色除了像是自修教室的個人隔間座位之外，還可以「客製化」由顧客選擇湯頭濃度、麵條硬度、加辣的程度等。
店家資訊：
店名：一蘭拉麵台灣台北本店
地址：台北市信義區松仁路97號
電話：(02)2758-3868
店名：一蘭拉麵台灣台北本店別館
地址:台北市信義區松壽路11號B1F（新光三越信義新天地 A11）
電話:02-2729-9866
📍京星港式飲茶、吉星港式飲茶、大巨蛋港式飲茶
在東區經營多年的24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族吃宵夜的好去處，包含早餐、午晚餐甚至喝個下午茶也都可以，招牌菜除了各式港式點心，還有珍菇上湯娃娃菜、臘味三拼等功夫菜。目前有三家分店，尤其今年剛開設的大巨星港式飲茶，離跨年晚會步行約10分鐘路程，打造24小時港式餐酒館，融合冠軍調酒與經典翻玩的港式餐食。
店家資訊：
京星港式飲茶Part1
地址：台北市大安區敦化南路1段216號2樓
電話：02-2741-2625
吉星港式飲茶
地址：台北市中山區南京東路一段92號2樓&3樓
電話：02-2568-3378
大巨蛋港式飲茶
地址：台北市忠孝東路四段515號D區一樓
電話：(02) 2777-1717
📍海底撈
全台有多家分店的海底撈，營業到凌晨3點或4點。雙北分店包含台北微風南山信義店、慶城店、京站店、西門店及板橋店。
店家資訊：
詳洽官網各分店
📍阿財虱目魚
位於西門町內江街的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30，但是幾乎每天21:30左右就已出現排隊人潮，招牌菜是虱目魚肚、滷肉飯、蚵仔酥等。
店家資訊：
店名：阿財虱目魚
地址：台北市萬華區內江街53號
電話：02 2370 3378
📍雅香石頭火鍋
位在西門町的老字號自助式石頭火鍋「雅香」，已開業50年，最大特色是營業到凌晨3:00，後來在雙北也開設多家分店。這裡的用餐方式是先跟服務人員點肉類，選擇是否要加入乾魷魚，接著其餘食材包含蔬菜、火鍋料等，皆採取自助式，顧客自行去冰箱拿取，最後結帳時會以盤子的花樣作區別，價格每盤大約30~100元。
店家資訊
店名：雅香石頭火鍋西門總店
地址：台北市萬華區成都路159號
電話：02-2381-0255
📍林東芳牛肉麵
曾被CNN評為台北必吃牛肉麵，也曾獲得米其林必比登推薦，經過多次搬家，現址在八德路上，營業時間從早上11：00到凌晨3：00，半夜也可吃到現煮的暖胃牛肉麵。
店家資訊
地址：台北市中山區八德路二段322號
電話：02 2752 2556
📍王品集團（青花驕、和牛涮、肉次方、尬鍋）
王品集團「青花驕」門店公布跨年夜將一直開到凌晨3點(南港店除外)，而「和牛涮」台北忠孝東路店也同樣營業到凌晨3點。另外，西門町的「肉次方」營業到凌晨1點、「尬鍋」營業到凌晨2點。
另外，王品旗下大鍋物品牌包含「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，即日起至2025年1月24日，祭出到5大品牌門店消費，不限金額消費，開鍋就送500元吃鍋金。
▲「青花驕」全台門店於跨年夜當晚，將一路營業到凌晨3:00。（圖／王品集團提供）
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