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▲一蘭拉麵因應跨年連假，特別24小時營業。（圖／記者蕭涵云攝）

▲京星打造24小時港式餐酒館，「大巨星港式飲茶」融合冠軍調酒與經典翻玩的港式餐食。（圖／記者蕭涵云攝）

▲海底撈標榜24小時營業，是跨完年吃宵夜的好選擇。（圖／資料照，記者郭佩蓉攝）

▲位於西門町的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30。（圖／記者葉盛耀攝）

▲位在西門町的老字號自助式石頭火鍋「雅香」，已經開業50年，是人氣老店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲林東芳牛肉麵曾被CNN評為台北必吃牛肉麵，日前還進駐桃機。（圖／昇恆昌免稅商店）

離跨年剩不到幾天，最熱的跨年活動包含到台北101年跨年看煙火，還可參加台北市府舉辦的跨年晚會，根據北市府公布資訊，去年跨年「台北最High新年城-2024跨年晚會」超過17萬人參與。此外，今年跨年夜也正巧碰到張惠妹大巨蛋演唱會，不論是跨完年後或是看完阿妹演唱會，總意猶未盡想續攤吃個美食，台北有不少營業到凌晨3、4點的午夜場美食，亦或是24小時餐廳，《NOWnews今日新聞》盤點信義區周邊，還有台北知名的午夜場美食，完整資訊一次看。一蘭拉麵因應跨年連假特別24小時營業，在台北有本店與別館兩間分店，正好都在信義區，是跨完年後吃宵夜的最佳去處。主打九州口味的豚骨拉麵，100%使用豚骨熬製而成，利用特有技術將腥味完全去除，並保有豚骨本身的美味。最大特色除了像是自修教室的個人隔間座位之外，還可以「客製化」由顧客選擇湯頭濃度、麵條硬度、加辣的程度等。店名：一蘭拉麵台灣台北本店地址：台北市信義區松仁路97號電話：(02)2758-3868店名：一蘭拉麵台灣台北本店別館地址:台北市信義區松壽路11號B1F（新光三越信義新天地 A11）電話:02-2729-9866在東區經營多年的24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族吃宵夜的好去處，包含早餐、午晚餐甚至喝個下午茶也都可以，招牌菜除了各式港式點心，還有珍菇上湯娃娃菜、臘味三拼等功夫菜。目前有三家分店，尤其今年剛開設的大巨星港式飲茶，離跨年晚會步行約10分鐘路程，打造24小時港式餐酒館，融合冠軍調酒與經典翻玩的港式餐食。京星港式飲茶Part1地址：台北市大安區敦化南路1段216號2樓電話02-2741-2625吉星港式飲茶地址：台北市中山區南京東路一段92號2樓&3樓電話：02-2568-3378大巨蛋港式飲茶地址：台北市忠孝東路四段515號D區一樓電話：(02) 2777-1717全台有多家分店的海底撈，營業到凌晨3點或4點。雙北分店包含台北微風南山信義店、慶城店、京站店、西門店及板橋店。詳洽官網各分店位於西門町內江街的阿財虱目魚，營業時間是從晚上22:00開始到凌晨4:30，但是幾乎每天21:30左右就已出現排隊人潮，招牌菜是虱目魚肚、滷肉飯、蚵仔酥等。店名：阿財虱目魚地址台北市萬華區內江街53號電話：02 2370 3378位在西門町的老字號自助式石頭火鍋「雅香」，已開業50年，最大特色是營業到凌晨3:00，後來在雙北也開設多家分店。這裡的用餐方式是先跟服務人員點肉類，選擇是否要加入乾魷魚，接著其餘食材包含蔬菜、火鍋料等，皆採取自助式，顧客自行去冰箱拿取，最後結帳時會以盤子的花樣作區別，價格每盤大約30~100元。店名：雅香石頭火鍋西門總店地址：台北市萬華區成都路159號電話：02-2381-0255曾被CNN評為台北必吃牛肉麵，也曾獲得米其林必比登推薦，經過多次搬家，現址在八德路上，營業時間從早上11：00到凌晨3：00，半夜也可吃到現煮的暖胃牛肉麵。地址：台北市中山區八德路二段322號電話：02 2752 2556王品集團「青花驕」門店公布跨年夜將一直開到凌晨3點(南港店除外)，而「和牛涮」台北忠孝東路店也同樣營業到凌晨3點。另外，西門町的「肉次方」營業到凌晨1點、「尬鍋」營業到凌晨2點。另外，王品旗下大鍋物品牌包含「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」，即日起至2025年1月24日，祭出到5大品牌門店消費，不限金額消費，開鍋就送500元吃鍋金。▲「青花驕」全台門店於跨年夜當晚，將一路營業到凌晨3:00。（圖／王品集團提供）