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隨著國內各家經濟研究機構預測出爐，普遍認為2025年經濟仍可穩健成長，許多上班族也期望著能夠加薪。人力銀行今（27）日公布調查結果顯示，有52%企業表示明（2025）年會調薪，相較去年增加1%，調薪意願創下2022年以來新高，可望平均調幅4.1%，優於軍公教調薪3%。根據1111人力銀行最新調查指出，57.5%受訪企業今年已有調薪，其中32%是全部員工皆受惠，採取齊頭式調薪拉高水準，另68%是部分員工調薪，聚焦在個人績效表現上。同時，也有52.5%企業表示，2025年會調薪，較去年增加1%，調薪意願創2022年以來新高，平均調幅為4.1%，優於軍公教調薪3%。至於企業調薪主要考量，1111人力銀行調查指出，包含企業營運狀況72.1%、個人工作績效60.6%、專業能力31.1%、部門整體績效29.5%以及上次調薪時間及幅度22.9%。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，因應人才難找的缺工現況，企業加薪意願不僅創下近三年新高，更端出各種留才措施，最常見以績效獎金39.3%、年終獎金33.5%、員工旅遊24.8%、分紅配股17.6%等實質方式來獎勵員工。此外，明年元旦起，勞工每月最低工資將調升至28590元、時薪190元，是否影響民間企業調薪步調？1111人力銀行調查顯示，有52.4%坦言成本增加影響調薪幅度，8.1%成本增加今年確定不再調薪，另39.5%表示公司加薪政策續行不受影響。