我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年9月各金融機構新增房貸授信相關統計。（圖／住商機構提供）

▲農漁會信用部歷月申貸人數TOP10（圖／住商機構提供）

近期屢傳銀行滿水位議題，致使購屋人轉往其他金融機構申貸，住商機構觀察聯徵中心數據，9月主要金融機構授信房貸中，依然以銀行申貸人數與金額為最大宗，惟農漁會信用部9月申貸人數與平均房貸授信餘額，皆創2012年有統計以來最高峰。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，過去農漁會申貸人多位處都會區以外區域，惟近期受限貸令等衝擊，使該類機構往來客戶大增。據聯徵中心統計，9月透過銀行申請房貸人數達2萬3,792人，平均授信餘額達982.2萬元，仍是各類金融機構之首位；不過，細看數據，農漁會信用部9月共2,767人申請房貸，平均授信餘額達792.8萬元，雙雙創下歷史新高。賴志昶指出，觀察歷年來農漁會信用部單月房貸請人數，大抵落在1500人上下，過去僅在2015年12月突破2000人大關。他補充，而近期直至2023年12月，該數據睽違約8年再次突破2000人大關，此後至今年，除工作日較少的2月申貸人數減少之外，今年其餘月份皆維持逾2000人的高檔，並屢屢刷新歷史天花板，最終在9月份再次寫下新高紀錄。過去農漁會信用部申貸人數占整體比例約7~8%左右，而此次9月農漁會房貸申請人占比高達9.8%，顯示在銀行滿水位、央行限貸等風暴中，不少購屋人為跳脫遙遙無期的申貸排隊人龍，無奈之下轉往其他金融機構。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在銀行滿水位問題難解情況下，銀行方難免嚴選客戶，甚至調高房貸利率，以今年9月為例，全體銀行平均利率已達2.24%，為自2012年以來新高，因此讓其於金融機購，成為申貸碰壁民眾的新嘗試方向。而農漁會為都會區以外或鄉村地區之主要金融機構，平均申貸利率與銀行相比也頗具競爭力道，使其成為此波滿水位風波的避風港。建議一般購屋民眾，若近期預售交屋在即，或購置中古屋申貸受阻，可多尋覓各金融體系，先求有、再求好，才能順利交屋不致違約。