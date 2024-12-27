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民眾黨主席柯文哲今（27）下午以3千萬交保返家，媒體報導柯美蘭要小草幫忙捐錢湊3千萬，引小草兩肋插刀，財經專家徐嶔煌怒批柯文哲可能是貪污還募交保金的史上第一人，並曝光資料指出，柯文哲妹妹柯美蘭今年財產申報有近6千萬，還在小草群組裡要小草捐款。柯美蘭在小草群組裡要大家趕快幫忙，還提醒捐款要註明交保用，徐嶔煌今帶資料上節目狠狠抖內幕指出，柯美蘭今年立委選舉時公開財產數據有存款3669萬元及有價證券有2千多萬，共近6千萬；柯文哲和陳佩琪夫妻兩人在2023年的財產申報也有逾2千萬，2024年總統大選補助款也破7千萬，共計恐破億。但柯美蘭卻在小草群組呼籲小草捐款，黃國昌也公開表示柯文哲的確家裡不夠錢，徐嶔煌表示：「黃國昌和柯美蘭還要小草捐款實在是怪怪的。」並質疑：「貪污還募交保金他是不是史上第一人？」徐嶔煌截圖指出，柯文哲支持者真的有捐款，有人問現場有沒有投錢箱，還說「我們湊一下就有了。」