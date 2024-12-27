我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（27）日終場上漲28.74點或0.12%，收在23275.68點，日K結束連3黑，成交量縮小到3000億元以下，來到2858.01億元；其中三大法人合計買超35.15億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連5買」買超54.75億元；投信「由買轉賣」，今日賣超17.57億元；自營商（自行買賣）結束連4買「由買轉賣」賣超2.03億元，合計三大法人買超35.15億元。美國股市結束耶誕假期，不過耶誕行情似乎沒有持續，四大指數昨日漲跌互見，台北股市今日開盤上漲4.34點、來到23251.28點，隨後在盤面震盪，不過在台積電挑戰新天價的帶動下，大盤指數走高，最高一度來到23335.66點，終場上漲28.74點或0.12%，收在23275.68點，日K結束連3黑，成交量縮小到3000億元以下，來到2858.01億元。此外，台股本周上漲765.43點或3.4%，周K拉出一根紅K棒。對比大盤的震盪走高，中小型股今日表現疲弱，櫃買指數開盤上漲0.13點、來到257.31點，盤中最高一度來到257.69點後跳水翻黑，終場收在最低點256.1點，下跌1.08點或0.42%，日K結束連4紅。權值股漲多跌少，權王台積電開盤下跌5元，以1080元開出，隨後翻紅走高，盤中最高來到1095元，續勢挑戰1100元新天價，終場則是小漲5元或0.46%，來到1090元，日K結束連3黑，挹注大盤指數就有39點；鴻海逆勢走低，今日以187.5元平盤價開出，隨後走低，盤中最低一度來到185.5元，終場下跌1元或0.53%，收在186.5元，日K連4黑，拖累大盤指數就有4點；聯發科也是以平盤價1420元開出，隨後走高表態，盤中最高來到1440元，終場上漲10元或0.7%，收在1430元，日K結束連3黑，挹注大盤指數就有4點。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、佳能、新盛力、興能高、加百裕；個股成交值排行榜前五名為：台積電、佳能、世芯-KY、環宇-KY、玉晶光。