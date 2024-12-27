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▲工作人員進行多哥籍阿諾號貨輪拆除工作。(圖／航港局南部航務中心提供)

▲多哥籍阿諾號貨輪已拆除完成，恢復當地生態環境。(圖／航港局南部航務中心提供)

多哥籍阿諾號貨輪於今(113)年7月25日，因受凱米颱風之影響，致擱淺在台南市喜樹黃金海岸岸際，在交通部航港局依商港法逕行採取應變措施，委託海事專業業者移除船體，已於26日拆除，恢復當地生態環境及景觀。交通部航港局南部航務中心主任張博彥表示，多哥籍阿諾號多用途貨輪，是於今(113)年7月25日因受凱米颱風之影響，致擱淺在台南市喜樹黃金海岸岸際，船長宣布棄船，船東未出面積極處理，交通部航港局乃依商港法逕行採取應變措施，委託海事專業業者移除船體，於11月7日開工，12月26日全部移除，化解對周邊海域及生態環境之影響與威脅。張博彥說，多哥籍阿諾號貨輪擱淺後，即依海難災害防救業務計畫，邀集海保署、海巡署、水利署、台江國家公園管理處及台南市政府相關單位等每日召開緊急應變會議，迄今已召開57次工作會議，因船方未依限提出抽油及船體移除計畫，以及船東代表未依限提出船東授權委託證明等事項，航港局已依商港法裁罰3次，並逕行採取應變措施，應變措施有船員安置及返國、抽油洗艙及船體堵漏、船體及污染監控、圍設安全圍籬及船體加固及移除等事項。張博彥並說，阿諾號貨輪所擱淺的位置，鄰近台南地區四鯤鯓牡蠣養殖水域及黃金海岸景區沙灘，屬生態敏感地帶，且該處一度成為打卡景點，吸引大量人潮靠近，引發公共安全疑慮，航港局為儘速移除船體，加速辦理船體移除採購作業，船體移除前，辦理社區說明會解除民眾疑慮。而在移除作業期間，做好油汙染防制，並主動敦親睦鄰，協助蚵農拖放蚵棚作業及當地廟會王船祭典活動，且在船體拆除作業期間，在公部門、漁會及民間團體之支持及協助下，順利於26日提前將阿諾船體全部拆除後運離，恢復當地景觀。張博彥指出，阿諾號貨輪船體移除後，航港局將持續要求業者復原岸際沙灘環境，最後會邀集政府及地方會勘現場確認，還給民眾休閒遊憩美景，並強調，阿諾號貨輪擱淺後的污染防治及船體移除等相關應變措施，是船東應盡的責任，政府代為應變處置之相關費用將依法向船東追償。