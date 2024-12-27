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NBA底特律活塞今(27)日上演驚天逆轉秀，比賽最後時刻，活塞還以110：113落後，Ivey在右側底角接球後命中高難度三分，同時造成國王球星De’Aaron Fox的犯規。他隨後穩穩命中罰球，為活塞鎖定勝局。國王試圖在最後一秒回應，但Fox的中場出手未能命中，最終主場吞下敗仗。全場比賽，Cade Cunningham火力全開，拿下全場最高的33分並送出10次助攻，展現全明星級別的統治力。而替補球員Malik Beasley也表現出色，攻下22分，其中包括6記三分球。「這是一場令人振奮的勝利，」Ivey賽後表示。「能在這樣的情況下幫助球隊完成逆轉，感覺真的很棒。」對於國王而言，這場比賽是一次令人失望的打擊然而，Brown賽後坦言，「我們要求球員在對方出手前犯規，但沒有執行到位。這樣的防守失誤不應該發生。」根據數據顯示，國王全場失誤11次，遠高於活塞的僅3次失誤，這也成為比賽結果的重要分水嶺。目前，