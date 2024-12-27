NBA底特律活塞今(27)日上演驚天逆轉秀，靠著Jaden Ivey最後3秒的一記關鍵四分打，以114：113力克國王，完成一場19分落後的大逆轉，並將近期的連勝紀錄延長至三場。
比賽最後時刻，活塞還以110：113落後，Ivey在右側底角接球後命中高難度三分，同時造成國王球星De’Aaron Fox的犯規。他隨後穩穩命中罰球，為活塞鎖定勝局。國王試圖在最後一秒回應，但Fox的中場出手未能命中，最終主場吞下敗仗。
活塞喜迎本季第14場勝利，已經追平上季的總勝場數。全場比賽，Cade Cunningham火力全開，拿下全場最高的33分並送出10次助攻，展現全明星級別的統治力。而替補球員Malik Beasley也表現出色，攻下22分，其中包括6記三分球。
「這是一場令人振奮的勝利，」Ivey賽後表示。「能在這樣的情況下幫助球隊完成逆轉，感覺真的很棒。」
國王五連敗陷入低潮
對於國王而言，這場比賽是一次令人失望的打擊。他們在上半場投籃命中率高達54%，以68：53大幅領先。替補球員Trey Lyles在上半場貢獻15分，其中第二節連得13分，幫助國王一度取得16分的領先優勢。
然而，第四節的崩盤再次暴露了國王防守端的問題。即使Kevin Huerter在比賽還剩10.8秒時以兩次罰球將領先擴大到113：110，球隊仍未能執行好教練Mike Brown的戰術指示，最終被Ivey的神奇四分打逆轉。Brown賽後坦言，「我們要求球員在對方出手前犯規，但沒有執行到位。這樣的防守失誤不應該發生。」根據數據顯示，國王全場失誤11次，遠高於活塞的僅3次失誤，這也成為比賽結果的重要分水嶺。
目前，活塞的戰績提升至14勝17負，展現了近期令人矚目的上升勢頭。反觀國王，這場失利讓他們的主場五連敗紀錄延續至13勝18負，創下主教練Mike Brown上任以來的最長連敗。
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活塞喜迎本季第14場勝利，已經追平上季的總勝場數。全場比賽，Cade Cunningham火力全開，拿下全場最高的33分並送出10次助攻，展現全明星級別的統治力。而替補球員Malik Beasley也表現出色，攻下22分，其中包括6記三分球。
「這是一場令人振奮的勝利，」Ivey賽後表示。「能在這樣的情況下幫助球隊完成逆轉，感覺真的很棒。」
國王五連敗陷入低潮
對於國王而言，這場比賽是一次令人失望的打擊。他們在上半場投籃命中率高達54%，以68：53大幅領先。替補球員Trey Lyles在上半場貢獻15分，其中第二節連得13分，幫助國王一度取得16分的領先優勢。
然而，第四節的崩盤再次暴露了國王防守端的問題。即使Kevin Huerter在比賽還剩10.8秒時以兩次罰球將領先擴大到113：110，球隊仍未能執行好教練Mike Brown的戰術指示，最終被Ivey的神奇四分打逆轉。Brown賽後坦言，「我們要求球員在對方出手前犯規，但沒有執行到位。這樣的防守失誤不應該發生。」根據數據顯示，國王全場失誤11次，遠高於活塞的僅3次失誤，這也成為比賽結果的重要分水嶺。
目前，活塞的戰績提升至14勝17負，展現了近期令人矚目的上升勢頭。反觀國王，這場失利讓他們的主場五連敗紀錄延續至13勝18負，創下主教練Mike Brown上任以來的最長連敗。