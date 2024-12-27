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迎接114年小龍年到來，有哪些稅務新制需要留意？專家提醒，除營利事業所得基本稅額（AMT）徵收率是否部分調高15%之外，已確定自114年1月1日施行包括扣繳義務人修正、綜合所得稅各項扣除額提高、營業人開立電子發票應依限將電子發票與相關必要資訊傳輸至電子發票整合服務平台，還有「囤房稅2.0」將首次於5月開徵。所得稅法扣繳新制將自114年1月1日施行，扣繳義務人修正為給付所得的公司、合作社、其他法人、獨資組織或合夥組織事業等法人本身。非居住者扣繳稅款辦理期限比照居住者扣繳作法，遇連續3日以上假日者，所扣稅款繳納、扣繳憑單申報核驗及發給期間延長5日。安侯建業聯合會計師事務所稅務部副總施淑惠提醒，所得稅法已修法由公司、機關或團體本身作為扣繳義務人，惟仍須注意正確判別所得類別以正確扣繳申報。此外，114年5月申報113年度綜合所得稅時，適用的每人基本生活所需費用為21萬元，較前一年度增加8千元；113年度個人最低稅負免稅額亦自670萬元調高至750萬元，其餘各項免稅額及各項扣除額亦有提。安侯建業聯合會計師事務所稅務部營運長陳彩凰說明，幼兒學前扣除額部分，擴大適用年齡至6歲、提高扣除額度為第1名子女15萬元，第２名及以上子女22.5萬，並刪除相關排富條款。房屋租金支出扣除額，自列舉扣除額修改為特別扣除額，並將扣除額上限提高至18萬元，且增訂「排富條款」。所謂「排富條款」指適用綜所稅率20%以上；申報戶股利及盈餘合計金額，按28%稅率分開計算應納稅額者；適用最低稅負制者。同時，114年1月1日起施行的營業稅相關法規，也有2點重要修正，一、「小規模營業人營業稅起徵點」修正，起徵點銷售額，買賣業、製造業等為10萬元；裝潢業、廣告業等為5萬元。二、使用電子發票營業人應依限上傳資訊，營業人開立電子發票應依規定時限將其開立電子發票及相關必要資訊傳輸，例如電子發票更正、作廢、彙開及銷貨退回、進貨退出或折讓等，至財政部電子發票整合服務平台，違反者，國稅局除通知限期補正外，並得處一定金額罰的鍰行為罰；未依限補正或補正不實者，得按次處罰。電子發票相關資訊存證時限仍維持原有之規定，買受人為非營業人者為2日、買受人為營業人者為7日，空白未使用的電子發票字軌號碼及總、分支機構配號檔，為次期開始10日內。惟營業人開立電子發票後，發生銷貨折讓的作業方式，修正後規定，一律由賣方營業人負責依限上傳，並交付買受人收執。施淑惠指出，財政部考量營業人配合上開折讓單開立規定需修正資訊系統及帳務處理流程，因此另訂自114年1月1日起至同年6月30日止，為期6個月為輔導期，未依規定時限據實傳輸存證者免處行為罰，惟輔導期間免罰規定僅以折讓單為限。114年還要注意的是，房屋稅差別稅率2.0，自113年7月1日施行，適用於114年5月收到的房屋稅單，房屋稅稅率依全國持有總戶數適用累進的差別稅率，高課非自住住宅，輕課住家用住宅。而為簡化稽徵作業，改按年計徵並以每年2月末日為納稅義務基準日，若房屋使用情形有變更，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40日（3月22日）前向當地主管稽徵機關申報。此外，自住用房屋新增須設立戶籍的規定，適用稅率為1.2%，若符合本人、配偶及未成年子女於全國僅持有單一自住房屋且現值在一定金額以下者，稅率降為1%，114年3月22日適逢假日，展延至3月24日。施淑惠提醒若要適用「自住」稅率，應於114年3月24日前辦竣戶籍登記。至於114年國際議題上，眾所關注的為美國是否掀起關稅戰以及各國GMT的施行，而於國內部分，陳彩凰則提醒應注意進行法定程序中的重要稅務相關法規，包括一、財政部113年8月預告「營利事業所得基本稅額之徵收率」（AMT）修正草案，預告內容為114年度起，符合GMT門檻，其在我國境內之營利事業適用AMT徵收率調高為15%，其餘則維持12%。預告期間已結束，財政部將依所得基本稅額條例第8條規定陳報行政院核定。二、行政院院會於12月19日通過經濟部所擬具的「產業創新條例」部分條文修正草案，有關產業創新條例10條之1，投資於智慧機械、第五代行動通訊系統、資通安全產品或服務的投資抵減規定，延長適用期限至118年12月31日，並增加人工智慧產品或服務、節能減碳的投資抵減及提高投資抵減的支出金額上限至18億元。另為協助新創產業，也同步修正放寬創投、天使投資人租稅優惠資格門檻。待立法院審議後完成修法程序始生效。陳彩凰提醒，在全球反避稅浪潮下，第二支柱全球最低稅負制（GMT）對稅制思維的影響甚鉅，世界各國已如火如荼陸續進行立法，而我國亦計畫先提高AMT稅率，再訂定時程導入GMT。而AMT徵收率的提高及GMT的實施，可能抵銷包含產業創新條例所定的租稅優惠實質效益，宜關注國內外相關政策及修法動態，並保持策略彈性，始能及時做出最好的因應。