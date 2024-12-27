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▲2024健康投資十大關鍵字，分析民眾關注的重點健康及醫療議題。（圖／官方提供）

▲台灣健康聯盟籌備會針對目前推動的相關政策，與2023年《台灣健康投資報告》的建議內容進行比對。（圖／官方提供）

▲台灣在2025至2050年間會面臨各種不同世代多元健康照護負擔，都需要社會整體資源投入。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）

台灣將於2025年邁入超高齡社會，台灣健康聯盟籌備會今（27日）舉辦「健康投資政策建言」記者會，公布2024網路上「健康投資」相關的十大關鍵字，並檢視新政府上任一年來推動健康政策的成績；同時號召產、學、研、醫、護及病友團體等各界代表齊聚，共同發聲期許政府應帶頭推動健康投資政策，真正落實台灣醫療與國際接軌。台灣健康聯盟籌備會透過網路搜尋分析一年來健康投資的「十大關鍵字」，藉此揭示台灣社會對健康政策當前關注方向。這十大關鍵字包括「健保永續」、「藥物給付」、「癌症治療」、「精準醫療」、「新藥預算」、「預防醫學」、「醫護工作環境」、「國際接軌」、「點值保障」及「心理健康」。這些關鍵字不僅反映出台灣健康政策的現況與挑戰，也為政府、醫療機構與產業界對於未來策略布局的提供重要參考。特別在「新藥預算」與「醫護工作環境」等議題上，持續為台灣的健康投入資源更是至關重要。賴政府上任將近一年，為呼應社會對健康議題的重視，在總統府下成立「健康台灣推動委員會」，並在8月、11月召開兩次委員會議，委員會亦發布醫療及健康相關政策。台灣健康聯盟籌備會針對目前推動的相關政策，與2023年《台灣健康投資報告》的建議內容進行比對，發現「健康台灣」政策目標已採納部分建議，像是將「提升平均餘命」、「降低癌症死亡率及兒童死亡率」等健康指標已列為改善指標；然而，在「提升醫療保健支出 GDP 占比至8~11%」一項，暫未見於2024年健康政策中具體落實。此外，在新藥可近性、給付與國際接軌等目標上，與病友及產業所期待的政策方向仍有差距。台灣健康聯盟以「健康台灣」為基礎，集結各界意見，協助台灣邁向2050年全世界追求健康平等的目標。台灣健康聯盟籌備會吳玉琴召集人強調，健保永續與健康投資規劃不僅關係到國民福祉，更是提升國家競爭力的關鍵，希望政府能進一步優化政策，回應各界對健康議題的高度關注。記者會中更邀請醫藥相關代表，針對台灣健康政策發表多項建言，呼籲政府持續健康投資，改善國民健康指標、優化醫療環境，並加速新藥給付效率，以打造更具韌性的健康體系。臺大公衛陳秀熙教授表示，台灣在2025至2050年間會面臨各種不同世代多元健康照護負擔，例如年輕人跨世代健康照顧負擔、老化疾病加速醫療負擔、罕見疾病照護、長照照護、心理衛生問題等，都需要社會整體資源投入。陳秀熙教授建議，解決健康照護議題，必須有（1）前贍系統規劃、（2）精準智慧科技、（3）資源可近平等、（4）共融世代包容、（5）健康平等人權、（6）國際永續經營。讓台灣全民以「健康台灣」為基礎，邁向2050年全世界追求健康平等的目標。台灣醫務管理學會洪子仁理事長指出，政府應建立合理的醫事人員薪資制度，確保薪資與工作強度、專業技能及責任風險相匹配；其次，優化醫事人員執業環境至關重要，政府也應加強醫院管理政策。而政府更要重視投資醫事教育與人才培育，並需要和醫療機構、社會大眾需共同建立對醫療支出的正確認知，將醫療投資視為國家發展的基石。護理師護士公會全國聯合會林綉珠副理事長則關注醫護人員的工時環境與待遇問題。優化醫護勞動權益強化醫療體系韌性，才能迎向超高齡社會的醫療需求及全球人力短缺的事實，提升護理人員的薪資待遇、營造良好的工作環境，強化護理環境韌性，不僅是保障護理人員權益的重要措施，更是為整體醫療體系的長遠發展奠定基石。病友界及產業界則強調，新藥給付的速度與給付範圍嚴重影響病患就醫權。目前台灣新藥給付生效平均需等待超過700日，僅55%符合國際標準。年輕病友協會劉桓睿副理事長呼籲，政府應加速新藥給付流程，縮短等待時間，並逐年編列充足的新藥預算，確保給付範圍接軌國際治療指引，發揮新藥最佳治療效果。中華民國開發性製藥協會孫啟德常務理事則指出，受限於健保預算有限，新藥給付速度與給付範圍受到影響造成與國際治療指引的顯著差距。另外，健康投資不足影響整體國力，建議應從總統府和行政院層級統籌國家資源，成立直屬於行政院的跨部會健康投資小組。一、政府持續增加健康投資，改善國民健康指標；拓展多元財源及推動改革，確保健保永續經營二、醫療支出是投資，呼籲政府持續優化醫事人員薪資及執業環境三、全球護理人力短缺，應優化醫護勞動權益，強化醫療體系韌性四、增加新藥預算，加速新藥給付時間及生效率，確保病友就醫權益五、確保新藥給付範圍接軌國際治療指引，新藥治療效果最佳化台灣健康聯盟籌備會呼籲政府採納今日各界代表建言，透過跨部門合作與資源投入，推動更多具體行動，以實現健康台灣的願景，讓全民共享更完善的健康保障與醫療資源。