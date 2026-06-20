2026年FIFA世界盃F組第二輪賽事將於6月21日在休士頓NRG體育場（NRG Stadium）上演精彩的「歐陸雙雄大戰」！首輪爆冷以5：1血洗突尼西亞的瑞典隊，目前高居小組榜首；而傳統豪權荷蘭隊首戰則以2：2遭到日本逼平，此役面臨巨大的搶分壓力。這場小組龍頭爭奪戰，將直接影響兩隊的出線命運。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組精彩的「歐洲內戰」戰力分析、預測首發名單及轉播資訊的懶人包。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/21荷蘭VS瑞典賽事基本資訊
📍世界盃F組戰績一覽
📍荷蘭VS瑞典戰力戰力分析
📍荷蘭VS瑞典預計先發名單與傷兵名單
📍荷蘭VS瑞典之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
荷蘭VS瑞典賽事基本資訊
對戰組合：荷蘭 vs 瑞典（世界盃F組小組賽）
比賽時間：台灣時間2026年6月21日凌晨1點（美東時間6月20日下午1點）
比賽地點：美國德州休士頓NRG體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）
轉播資訊：FOX、BBC One、Telemundo
世界盃F組戰績一覽
荷蘭VS瑞典戰力分析
📍荷蘭：控球優勢與防線穩固考驗
由羅納德·科曼（Ronald Koeman）執教的荷蘭隊首戰爆冷與日本踢平，全隊防線暴露出極大漏洞，已連續5場國際賽無法保持清白之身。儘管如此，橘子軍團在中後場傳導與控球上仍具備極高造詣。本場比賽，利物浦核心弗蘭基·德容（Frenkie de Jong）與萊恩·赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）將掌控中場節奏，進攻端則仰賴剛從大腿傷勢復出的歷史神射手曼菲斯·德佩（Memphis Depay）重返先發，搭配哈克波（Cody Gakpo）與薩默維爾（Crysencio Summerville）的邊路破壞力。
📍瑞典：地獄級雙箭頭的重砲轟炸
在名帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）的改造下，瑞典隊一改過去傳統保守的防守球風。首戰靠著前鋒雙子星——亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）與維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）撕裂防線，5-1痛擊突尼西亞。這對鋒線搭檔身材高大且速度極快，首戰合力量產了8次射門、4次射正、2個進球與2次助攻，極具破壞力。此外，首戰梅開二度的22歲中場新星亞辛·阿亞里（Yasin Ayari）也是荷蘭必須嚴加防範的遠射重砲。
荷蘭VS瑞典預計先發名單與傷兵名單
傷兵情報
荷蘭：25歲中場昆汀·廷伯（Quinten Timber）在週四的訓練中與隊友擦撞，導致輕微腦震盪，官方確認本場無法出賽（其雙胞胎哥哥尤里安·廷伯先前也因腹股溝傷勢無緣世界盃）。第一門將費布魯根（Bart Verbruggen）微恙但預計仍可先發。
瑞典：後衛加布里埃爾·古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）首戰因大腿後側肌群不適提前退場，本場出戰成疑（Doubtful），但預計仍能趕上比賽。
預計先發陣容
荷蘭VS瑞典之戰焦點與結果預測
⚽預測結果：荷蘭 2-1 瑞典（或雙方均有進球、總分大於2.5）
專家分析預測：
兩隊首輪合計貢獻了高達10個總進球，此役預計將演變成一場精采的進攻大戰。荷蘭隊雖然在陣容深度與團隊技術上略勝一籌，但34歲的中後衛范戴克（Virgil van Dijk）近期狀態下滑，面對體能與對抗性處於巔峰的瑞典雙塔伊薩克、哲凱賴什，防線勢必會失球。不過，荷蘭在德佩回歸與不贏不可的巨大壓力下，頂級球星的個人能力將在下半場發揮關鍵作用，預期荷蘭能以一球之差艱難險勝。
2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
2026世界盃瑞典國家隊球員名單
2026世界盃F組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
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📍2026世界盃6/21荷蘭VS瑞典賽事基本資訊
📍世界盃F組戰績一覽
📍荷蘭VS瑞典戰力戰力分析
📍荷蘭VS瑞典預計先發名單與傷兵名單
📍荷蘭VS瑞典之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃F組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
對戰組合：荷蘭 vs 瑞典（世界盃F組小組賽）
比賽時間：台灣時間2026年6月21日凌晨1點（美東時間6月20日下午1點）
比賽地點：美國德州休士頓NRG體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）
轉播資訊：FOX、BBC One、Telemundo
世界盃F組戰績一覽
|
世界盃F組
|已賽
|勝
|和
|敗
|進球數
|失球數
|進球差
|TCS
|積分
|1
|
瑞典
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|0
|3
|2
|
日本
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|3
|
荷蘭
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|-3
|1
|4
|
突尼西亞
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|-1
|0
📍荷蘭：控球優勢與防線穩固考驗
由羅納德·科曼（Ronald Koeman）執教的荷蘭隊首戰爆冷與日本踢平，全隊防線暴露出極大漏洞，已連續5場國際賽無法保持清白之身。儘管如此，橘子軍團在中後場傳導與控球上仍具備極高造詣。本場比賽，利物浦核心弗蘭基·德容（Frenkie de Jong）與萊恩·赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）將掌控中場節奏，進攻端則仰賴剛從大腿傷勢復出的歷史神射手曼菲斯·德佩（Memphis Depay）重返先發，搭配哈克波（Cody Gakpo）與薩默維爾（Crysencio Summerville）的邊路破壞力。
📍瑞典：地獄級雙箭頭的重砲轟炸
在名帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）的改造下，瑞典隊一改過去傳統保守的防守球風。首戰靠著前鋒雙子星——亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）與維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）撕裂防線，5-1痛擊突尼西亞。這對鋒線搭檔身材高大且速度極快，首戰合力量產了8次射門、4次射正、2個進球與2次助攻，極具破壞力。此外，首戰梅開二度的22歲中場新星亞辛·阿亞里（Yasin Ayari）也是荷蘭必須嚴加防範的遠射重砲。
傷兵情報
荷蘭：25歲中場昆汀·廷伯（Quinten Timber）在週四的訓練中與隊友擦撞，導致輕微腦震盪，官方確認本場無法出賽（其雙胞胎哥哥尤里安·廷伯先前也因腹股溝傷勢無緣世界盃）。第一門將費布魯根（Bart Verbruggen）微恙但預計仍可先發。
瑞典：後衛加布里埃爾·古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）首戰因大腿後側肌群不適提前退場，本場出戰成疑（Doubtful），但預計仍能趕上比賽。
預計先發陣容
|位置
|🇳🇱 荷蘭預計先發（4-3-3）
|🇸🇪 瑞典預計先發（3-1-4-2）
|門將
|費布魯根（Bart Verbruggen）
|諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）
|後衛
|
鄧弗里斯（Denzel Dumfries）
范黑克（Jan Paul van Hecke）
范戴克（Virgil van Dijk）
范德文（Micky van de Ven）
|
拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）
希恩（Isak Hien）
林德洛夫（Victor Lindelöf）
|中場
|
德容（Frenkie de Jong）
赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）
賴因德斯（Tijjani Reijnders）
|
卡爾斯特倫（Jesper Karlström）
伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）
尼格倫（Benjamin Nygren）
阿亞里（Yasin Ayari）
古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）
|前鋒
|
薩默維爾（Crysencio Summerville）
格克波（Cody Gakpo）
德佩（Memphis Depay）
|
伊薩克（Alexander Isak）
哲凱賴什（Viktor Gyökeres）
⚽預測結果：荷蘭 2-1 瑞典（或雙方均有進球、總分大於2.5）
專家分析預測：
兩隊首輪合計貢獻了高達10個總進球，此役預計將演變成一場精采的進攻大戰。荷蘭隊雖然在陣容深度與團隊技術上略勝一籌，但34歲的中後衛范戴克（Virgil van Dijk）近期狀態下滑，面對體能與對抗性處於巔峰的瑞典雙塔伊薩克、哲凱賴什，防線勢必會失球。不過，荷蘭在德佩回歸與不贏不可的巨大壓力下，頂級球星的個人能力將在下半場發揮關鍵作用，預期荷蘭能以一球之差艱難險勝。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|拜特·費布魯根
|Bart Verbruggen
|布萊頓
|23
|門將
|13
|羅賓·羅夫斯
|Robin Roefs
|NEC奈梅亨
|23
|門將
|23
|馬克·弗萊肯
|Mark Flekken
|布倫特福德
|33
|後衛
|2
|盧沙雷爾·海特勒伊達
|Lutsharel Geertruida
|萊比錫RB
|25
|後衛
|4
|維吉爾·范戴克
|Virgil van Dijk
|利物浦
|34
|後衛
|5
|內森·阿克
|Nathan Aké
|曼城
|31
|後衛
|6
|揚·保羅·范黑克
|Jan Paul van Hecke
|布萊頓
|26
|後衛
|15
|米奇·范德文
|Micky van de Ven
|熱刺
|25
|後衛
|22
|鄧澤爾·鄧弗里斯
|Denzel Dumfries
|國際米蘭
|30
|後衛
|25
|喬雷爾·哈托
|Jorrel Hato
|阿賈克斯
|20
|中場
|3
|馬爾滕·德隆
|Marten de Roon
|亞特蘭大
|35
|中場
|8
|萊恩·赫拉芬貝赫
|Ryan Gravenberch
|利物浦
|24
|中場
|12
|馬茨·魏費爾
|Mats Wieffer
|布萊頓
|26
|中場
|14
|蒂賈尼·賴因德斯
|Tijjani Reijnders
|AC米蘭
|27
|中場
|16
|希斯·蒂爾
|Guus Til
|PSV恩荷芬
|28
|中場
|20
|滕·庫普梅納斯
|Teun Koopmeiners
|尤文圖斯
|28
|中場
|21
|弗蘭基·德容
|Frenkie de Jong
|巴塞隆納
|29
|中場
|24
|克里申西奧·薩默維爾
|Crysencio Summerville
|西漢姆聯
|24
|中場
|-
|昆汀·廷伯
|Quinten Timber
|飛燕諾
|25
|前鋒
|7
|賈斯汀·克魯伊維特
|Justin Kluivert
|伯恩茅斯
|27
|前鋒
|9
|沃特·韋格霍斯特
|Wout Weghorst
|阿賈克斯
|33
|前鋒
|10
|曼菲斯·德佩
|Memphis Depay
|自由球員
|32
|前鋒
|11
|柯迪·格克波
|Cody Gakpo
|利物浦
|27
|前鋒
|17
|諾亞·朗
|Noa Lang
|PSV恩荷芬
|27
|前鋒
|18
|多尼爾·馬倫
|Donyell Malen
|多特蒙德
|27
|前鋒
|19
|布萊恩·布羅比
|Brian Brobbey
|阿賈克斯
|24
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|拜特·費布魯根
|Bart Verbruggen
|布萊頓
|23
|門將
|13
|羅賓·羅夫斯
|Robin Roefs
|NEC奈梅亨
|23
|門將
|23
|馬克·弗萊肯
|Mark Flekken
|布倫特福德
|33
|後衛
|2
|盧沙雷爾·海特勒伊達
|Lutsharel Geertruida
|萊比錫RB
|25
|後衛
|4
|維吉爾·范戴克
|Virgil van Dijk
|利物浦
|34
|後衛
|5
|內森·阿克
|Nathan Aké
|曼城
|31
|後衛
|6
|揚·保羅·范黑克
|Jan Paul van Hecke
|布萊頓
|26
|後衛
|15
|米奇·范德文
|Micky van de Ven
|熱刺
|25
|後衛
|22
|鄧澤爾·鄧弗里斯
|Denzel Dumfries
|國際米蘭
|30
|後衛
|25
|喬雷爾·哈托
|Jorrel Hato
|阿賈克斯
|20
|中場
|3
|馬爾滕·德隆
|Marten de Roon
|亞特蘭大
|35
|中場
|8
|萊恩·赫拉芬貝赫
|Ryan Gravenberch
|利物浦
|24
|中場
|12
|馬茨·魏費爾
|Mats Wieffer
|布萊頓
|26
|中場
|14
|蒂賈尼·賴因德斯
|Tijjani Reijnders
|AC米蘭
|27
|中場
|16
|希斯·蒂爾
|Guus Til
|PSV恩荷芬
|28
|中場
|20
|滕·庫普梅納斯
|Teun Koopmeiners
|尤文圖斯
|28
|中場
|21
|弗蘭基·德容
|Frenkie de Jong
|巴塞隆納
|29
|中場
|24
|克里申西奧·薩默維爾
|Crysencio Summerville
|西漢姆聯
|24
|中場
|-
|昆汀·廷伯
|Quinten Timber
|飛燕諾
|25
|前鋒
|7
|賈斯汀·克魯伊維特
|Justin Kluivert
|伯恩茅斯
|27
|前鋒
|9
|沃特·韋格霍斯特
|Wout Weghorst
|阿賈克斯
|33
|前鋒
|10
|曼菲斯·德佩
|Memphis Depay
|自由球員
|32
|前鋒
|11
|柯迪·格克波
|Cody Gakpo
|利物浦
|27
|前鋒
|17
|諾亞·朗
|Noa Lang
|PSV恩荷芬
|27
|前鋒
|18
|多尼爾·馬倫
|Donyell Malen
|多特蒙德
|27
|前鋒
|19
|布萊恩·布羅比
|Brian Brobbey
|阿賈克斯
|24
|排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|下一輪賽程預告
|1
|瑞典（Sweden）
|1
|0
|0
|3
|未定（此輪贏球即晉級）
|6月20日 vs 荷蘭
|2
|日本（Japan）
|0
|1
|0
|1
|未定
|6月20日 vs 突尼西亞
|3
|荷蘭（Netherlands）
|0
|1
|0
|1
|未定
|6月20日 vs 瑞典
|4
|突尼西亞（Tunisia）
|0
|0
|1
|0
|未定（面臨淘汰邊緣）
|6月20日 vs 日本
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段
|賽事階段
|日期區間 (台灣時間)
|舉辦地點 / 城市
|分組賽 (小組賽)
|6月12日 – 6月28日
|美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市
|32強淘汰賽
|6月29日 – 7月4日
|美國、加拿大、墨西哥境內球場
|16強賽
|7月5日 – 7月8日
|美國、加拿大、墨西哥境內球場
|8強賽 (半準決賽)
|7月10日 – 7月12日
|全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市）
|4強賽 (準決賽)
|7月15日 – 7月16日
|美國（達拉斯、亞特蘭大）
|季軍戰 (銅牌賽)
|7月19日 凌晨
|美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium）
|決賽 (冠軍戰)
|7月20日 凌晨
|美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）
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