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▲隨著2026年美加墨世界盃開打，各國列強無不摩拳擦掌，準備爭奪足球界的最高榮譽。（圖／美聯社／達志影像）

荷蘭VS瑞典賽事基本資訊

世界盃F組戰績一覽

世界盃F組 已賽 勝 和 敗 進球數 失球數 進球差 TCS 積分 1 瑞典 1 1 0 0 5 1 4 0 3 2 日本 1 0 1 0 2 2 0 0 1 3 荷蘭 1 0 1 0 2 2 0 -3 1 4 突尼西亞 1 0 0 1 1 5 -4 -1 0

▲哈克波（Cody Gakpo）被認為是荷蘭進攻端最值得一看的球員，他必須帶領球隊拿下首勝。（圖／美聯社／達志影像）

荷蘭VS瑞典戰力分析

▲瑞典擁有全歐洲最炙手可熱的雙箭頭——維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）與亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak，圖中者）。（圖／美聯社／達志影像）

荷蘭VS瑞典預計先發名單與傷兵名單

位置 🇳🇱 荷蘭預計先發（4-3-3） 🇸🇪 瑞典預計先發（3-1-4-2） 門將 費布魯根（Bart Verbruggen） 諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt） 後衛 鄧弗里斯（Denzel Dumfries） 范黑克（Jan Paul van Hecke） 范戴克（Virgil van Dijk） 范德文（Micky van de Ven） 拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke） 希恩（Isak Hien） 林德洛夫（Victor Lindelöf） 中場 德容（Frenkie de Jong） 赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch） 賴因德斯（Tijjani Reijnders） 卡爾斯特倫（Jesper Karlström） 伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson） 尼格倫（Benjamin Nygren） 阿亞里（Yasin Ayari） 古德蒙松（Gabriel Gudmundsson） 前鋒 薩默維爾（Crysencio Summerville） 格克波（Cody Gakpo） 德佩（Memphis Depay） 伊薩克（Alexander Isak） 哲凱賴什（Viktor Gyökeres）

荷蘭VS瑞典之戰焦點與結果預測

預測結果：荷蘭 2-1 瑞典（或雙方均有進球、總分大於2.5）

▲2026年FIFA世界盃F組次輪賽事即將點燃戰火，由瑞典迎戰荷蘭。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃荷蘭國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 拜特·費布魯根 Bart Verbruggen 布萊頓 23 門將 13 羅賓·羅夫斯 Robin Roefs NEC奈梅亨 23 門將 23 馬克·弗萊肯 Mark Flekken 布倫特福德 33 後衛 2 盧沙雷爾·海特勒伊達 Lutsharel Geertruida 萊比錫RB 25 後衛 4 維吉爾·范戴克 Virgil van Dijk 利物浦 34 後衛 5 內森·阿克 Nathan Aké 曼城 31 後衛 6 揚·保羅·范黑克 Jan Paul van Hecke 布萊頓 26 後衛 15 米奇·范德文 Micky van de Ven 熱刺 25 後衛 22 鄧澤爾·鄧弗里斯 Denzel Dumfries 國際米蘭 30 後衛 25 喬雷爾·哈托 Jorrel Hato 阿賈克斯 20 中場 3 馬爾滕·德隆 Marten de Roon 亞特蘭大 35 中場 8 萊恩·赫拉芬貝赫 Ryan Gravenberch 利物浦 24 中場 12 馬茨·魏費爾 Mats Wieffer 布萊頓 26 中場 14 蒂賈尼·賴因德斯 Tijjani Reijnders AC米蘭 27 中場 16 希斯·蒂爾 Guus Til PSV恩荷芬 28 中場 20 滕·庫普梅納斯 Teun Koopmeiners 尤文圖斯 28 中場 21 弗蘭基·德容 Frenkie de Jong 巴塞隆納 29 中場 24 克里申西奧·薩默維爾 Crysencio Summerville 西漢姆聯 24 中場 - 昆汀·廷伯 Quinten Timber 飛燕諾 25 前鋒 7 賈斯汀·克魯伊維特 Justin Kluivert 伯恩茅斯 27 前鋒 9 沃特·韋格霍斯特 Wout Weghorst 阿賈克斯 33 前鋒 10 曼菲斯·德佩 Memphis Depay 自由球員 32 前鋒 11 柯迪·格克波 Cody Gakpo 利物浦 27 前鋒 17 諾亞·朗 Noa Lang PSV恩荷芬 27 前鋒 18 多尼爾·馬倫 Donyell Malen 多特蒙德 27 前鋒 19 布萊恩·布羅比 Brian Brobbey 阿賈克斯 24 ▲2026年世界盃，荷蘭球員德容（Frenkie de Jong）是球隊陣容中難以替代的角色。（圖／美聯社／達志影像）



2026世界盃瑞典國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 拜特·費布魯根 Bart Verbruggen 布萊頓 23 門將 13 羅賓·羅夫斯 Robin Roefs NEC奈梅亨 23 門將 23 馬克·弗萊肯 Mark Flekken 布倫特福德 33 後衛 2 盧沙雷爾·海特勒伊達 Lutsharel Geertruida 萊比錫RB 25 後衛 4 維吉爾·范戴克 Virgil van Dijk 利物浦 34 後衛 5 內森·阿克 Nathan Aké 曼城 31 後衛 6 揚·保羅·范黑克 Jan Paul van Hecke 布萊頓 26 後衛 15 米奇·范德文 Micky van de Ven 熱刺 25 後衛 22 鄧澤爾·鄧弗里斯 Denzel Dumfries 國際米蘭 30 後衛 25 喬雷爾·哈托 Jorrel Hato 阿賈克斯 20 中場 3 馬爾滕·德隆 Marten de Roon 亞特蘭大 35 中場 8 萊恩·赫拉芬貝赫 Ryan Gravenberch 利物浦 24 中場 12 馬茨·魏費爾 Mats Wieffer 布萊頓 26 中場 14 蒂賈尼·賴因德斯 Tijjani Reijnders AC米蘭 27 中場 16 希斯·蒂爾 Guus Til PSV恩荷芬 28 中場 20 滕·庫普梅納斯 Teun Koopmeiners 尤文圖斯 28 中場 21 弗蘭基·德容 Frenkie de Jong 巴塞隆納 29 中場 24 克里申西奧·薩默維爾 Crysencio Summerville 西漢姆聯 24 中場 - 昆汀·廷伯 Quinten Timber 飛燕諾 25 前鋒 7 賈斯汀·克魯伊維特 Justin Kluivert 伯恩茅斯 27 前鋒 9 沃特·韋格霍斯特 Wout Weghorst 阿賈克斯 33 前鋒 10 曼菲斯·德佩 Memphis Depay 自由球員 32 前鋒 11 柯迪·格克波 Cody Gakpo 利物浦 27 前鋒 17 諾亞·朗 Noa Lang PSV恩荷芬 27 前鋒 18 多尼爾·馬倫 Donyell Malen 多特蒙德 27 前鋒 19 布萊恩·布羅比 Brian Brobbey 阿賈克斯 24

▲目前的F組積分榜上，瑞典以3分領先群雄，日本與荷蘭各積1分暫列其後。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃F組賽程表

排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 下一輪賽程預告 1 瑞典（Sweden） 1 0 0 3 未定（此輪贏球即晉級） 6月20日 vs 荷蘭 2 日本（Japan） 0 1 0 1 未定 6月20日 vs 突尼西亞 3 荷蘭（Netherlands） 0 1 0 1 未定 6月20日 vs 瑞典 4 突尼西亞（Tunisia） 0 0 1 0 未定（面臨淘汰邊緣） 6月20日 vs 日本

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轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

賽事階段 日期區間 (台灣時間) 舉辦地點 / 城市 分組賽 (小組賽) 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市） 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國（達拉斯、亞特蘭大） 季軍戰 (銅牌賽) 7月19日 凌晨 美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium） 決賽 (冠軍戰) 7月20日 凌晨 美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）

▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA）

2026年FIFA世界盃F組第二輪賽事將於6月21日在休士頓NRG體育場（NRG Stadium）上演精彩的「歐陸雙雄大戰」！首輪爆冷以5：1血洗突尼西亞的瑞典隊，目前高居小組榜首；而傳統豪權荷蘭隊首戰則以2：2遭到日本逼平，此役面臨巨大的搶分壓力。這場小組龍頭爭奪戰，將直接影響兩隊的出線命運。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組精彩的「歐洲內戰」戰力分析、預測首發名單及轉播資訊的懶人包。對戰組合：荷蘭 vs 瑞典（世界盃F組小組賽）比賽時間：台灣時間2026年6月21日凌晨1點（美東時間6月20日下午1點）比賽地點：美國德州休士頓NRG體育場（室內巨頂體育場，不受天氣影響）轉播資訊：FOX、BBC One、Telemundo由羅納德·科曼（Ronald Koeman）執教的荷蘭隊首戰爆冷與日本踢平，全隊防線暴露出極大漏洞，已連續5場國際賽無法保持清白之身。儘管如此，橘子軍團在中後場傳導與控球上仍具備極高造詣。本場比賽，利物浦核心弗蘭基·德容（Frenkie de Jong）與萊恩·赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）將掌控中場節奏，進攻端則仰賴剛從大腿傷勢復出的歷史神射手曼菲斯·德佩（Memphis Depay）重返先發，搭配哈克波（Cody Gakpo）與薩默維爾（Crysencio Summerville）的邊路破壞力。在名帥格雷厄姆·波特（Graham Potter）的改造下，瑞典隊一改過去傳統保守的防守球風。首戰靠著前鋒雙子星——亞歷山大·伊薩克（Alexander Isak）與維克托·哲凱賴什（Viktor Gyökeres）撕裂防線，5-1痛擊突尼西亞。這對鋒線搭檔身材高大且速度極快，首戰合力量產了8次射門、4次射正、2個進球與2次助攻，極具破壞力。此外，首戰梅開二度的22歲中場新星亞辛·阿亞里（Yasin Ayari）也是荷蘭必須嚴加防範的遠射重砲。荷蘭：25歲中場昆汀·廷伯（Quinten Timber）在週四的訓練中與隊友擦撞，導致輕微腦震盪，官方確認本場無法出賽（其雙胞胎哥哥尤里安·廷伯先前也因腹股溝傷勢無緣世界盃）。第一門將費布魯根（Bart Verbruggen）微恙但預計仍可先發。瑞典：後衛加布里埃爾·古德蒙松（Gabriel Gudmundsson）首戰因大腿後側肌群不適提前退場，本場出戰成疑（Doubtful），但預計仍能趕上比賽。兩隊首輪合計貢獻了高達10個總進球，此役預計將演變成一場精采的進攻大戰。荷蘭隊雖然在陣容深度與團隊技術上略勝一籌，但34歲的中後衛范戴克（Virgil van Dijk）近期狀態下滑，面對體能與對抗性處於巔峰的瑞典雙塔伊薩克、哲凱賴什，防線勢必會失球。不過，荷蘭在德佩回歸與不贏不可的巨大壓力下，頂級球星的個人能力將在下半場發揮關鍵作用，預期荷蘭能以一球之差艱難險勝。