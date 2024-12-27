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▲網友討論哪個國家不會想讓人去第二次，結果香港被點名「不好玩」、「物價太高」以及「服務態度差」。（圖／美聯社／達志影像）

▲記者實際採訪今年初剛去香港遊玩的小家庭，其花費明細一次看，不少東西物價都非常高，讓遊客也嘆：「不適合小資族來玩。」（圖/讀者提供）

▲根據觀光署最新統計，2024年1月至10月國人最愛去旅遊的亞洲國家由日本奪冠，已經累計超過500萬人飛到日本觀光旅遊。（圖／Pxhere ）

時序來到年底，不少學校也都即將放寒假，許多家庭應該都有在規劃出國旅行的相關事宜，而有些國家讓遊客去過一次還想去，但有些國家玩過一次就不敢恭維，就有網友討論「大家心目中有沒有去過一次就不想再去的國家？」貼文引起討論，一名網友在PTT貼文指出「澳門真的是讓人不會想再去一次的地方，除了吃東西之外，伴手禮只有杏仁餅和蛋塔，不知道還能買什麼東西，當地除了很懂禮讓行人之外，完全想不到其他特點，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「香港根本浪費錢又找罪受，完全沒有任何優點，此生不會再去第二次。」而到底香港的物價有多高？相信大家只是聽網友說說可能沒法感受，《NOWnews》記者也實際採訪今年2月剛去香港遊玩6天5夜的小家庭，劉小姐也提供相關明細給記者，根據觀光署最新資料，只能說，每個國家的風情文化、景點特色本來就不同，，不過如果是第一次要去沒去過的國家，還是要做足功課，經過評估後再去，以免花大錢又踩雷，那就得不償失了！