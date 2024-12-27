時序來到年底，不少學校也都即將放寒假，許多家庭應該都有在規劃出國旅行的相關事宜，而有些國家讓遊客去過一次還想去，但有些國家玩過一次就不敢恭維，就有網友討論「大家心目中有沒有去過一次就不想再去的國家？」貼文引起討論，不少人都指出「香港」此生沒理由再去第二次，不僅物價高，景點也非常無聊，掀起話題。
一名網友在PTT貼文指出「澳門真的是讓人不會想再去一次的地方，除了吃東西之外，伴手禮只有杏仁餅和蛋塔，不知道還能買什麼東西，當地除了很懂禮讓行人之外，完全想不到其他特點，大家心中有沒有哪些國家不會想去第二次的？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「香港真的超級不好玩，東西貴到非常離譜....」、「要去香港玩我不如去日本或韓國，之前去噴6萬完全覺得不值得」、「澳門還比香港好吧，香港服務業態度真的不知道欠他多少錢，東西貴也不是多好吃，不知道在跩什麼」、「香港根本浪費錢又找罪受，完全沒有任何優點，此生不會再去第二次。」
香港被台灣人公認「最無聊國家」！遊客認了：物價貴到離譜
而到底香港的物價有多高？相信大家只是聽網友說說可能沒法感受，《NOWnews》記者也實際採訪今年2月剛去香港遊玩6天5夜的小家庭，劉小姐也提供相關明細給記者，除了機票價位不是很便宜之外，多種小吃價格更是驚人，像是有包子360元、雞蛋仔140元、隨便吃一家餐廳都是逼近2000元等，甚至親子餐廳的價位在台灣約2000元，香港價碼變成3500元等。
劉小姐表示「整趟所有旅費花下來至少要10萬台幣，個人覺得CP值不高，如果香港沒有迪士尼的話，完全不會想再去玩，現在物價實在太不適合小資族了」，而劉小姐老公林先生則提到：「有些東西真的貴的很離譜」，因此自己在紀錄花費時，才會寫下「盤子照」、「詐騙龍蝦」等字眼。
台灣人最去亞洲國家是它！香港評價差仍排在第五名
根據觀光署最新資料，今年1至10月台灣人出國目的地統計，最多人愛去的亞洲國家仍然是「日本」，已經累計504萬人到日本出遊造訪；第二名則是「中國大陸」，也有230萬人到對岸觀光；而第三名至第五名為「韓國（119萬人次）」、「越南（104萬人次）」以及「香港（100萬人次）」。
雖然網友以及遊客實際體驗都不好，但香港仍然累計100萬人次擠進前五名，甚至跟去年全年度比還超車泰國，提升一個名次。只能說，每個國家的風情文化、景點特色本來就不同，旅遊評論本來就是很主觀的事情，就算別人不喜歡，只要自己喜歡，要去幾次都沒問題，不過如果是第一次要去沒去過的國家，還是要做足功課，經過評估後再去，以免花大錢又踩雷，那就得不償失了！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「香港真的超級不好玩，東西貴到非常離譜....」、「要去香港玩我不如去日本或韓國，之前去噴6萬完全覺得不值得」、「澳門還比香港好吧，香港服務業態度真的不知道欠他多少錢，東西貴也不是多好吃，不知道在跩什麼」、「香港根本浪費錢又找罪受，完全沒有任何優點，此生不會再去第二次。」
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而到底香港的物價有多高？相信大家只是聽網友說說可能沒法感受，《NOWnews》記者也實際採訪今年2月剛去香港遊玩6天5夜的小家庭，劉小姐也提供相關明細給記者，除了機票價位不是很便宜之外，多種小吃價格更是驚人，像是有包子360元、雞蛋仔140元、隨便吃一家餐廳都是逼近2000元等，甚至親子餐廳的價位在台灣約2000元，香港價碼變成3500元等。
劉小姐表示「整趟所有旅費花下來至少要10萬台幣，個人覺得CP值不高，如果香港沒有迪士尼的話，完全不會想再去玩，現在物價實在太不適合小資族了」，而劉小姐老公林先生則提到：「有些東西真的貴的很離譜」，因此自己在紀錄花費時，才會寫下「盤子照」、「詐騙龍蝦」等字眼。
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根據觀光署最新資料，今年1至10月台灣人出國目的地統計，最多人愛去的亞洲國家仍然是「日本」，已經累計504萬人到日本出遊造訪；第二名則是「中國大陸」，也有230萬人到對岸觀光；而第三名至第五名為「韓國（119萬人次）」、「越南（104萬人次）」以及「香港（100萬人次）」。
雖然網友以及遊客實際體驗都不好，但香港仍然累計100萬人次擠進前五名，甚至跟去年全年度比還超車泰國，提升一個名次。只能說，每個國家的風情文化、景點特色本來就不同，旅遊評論本來就是很主觀的事情，就算別人不喜歡，只要自己喜歡，要去幾次都沒問題，不過如果是第一次要去沒去過的國家，還是要做足功課，經過評估後再去，以免花大錢又踩雷，那就得不償失了！