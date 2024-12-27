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教育部於今（27）日公佈113學年度全國大專院校新生註冊率，佛光大學在碩士在職專班、碩士班與博士班的招生表現中，展現出多項卓越成果，充分彰顯佛光大學在學術研究與教學品質上的卓越表現，獲得各界高度肯定，學士班則是小班特色教學深受學生與家長的肯定。佛光大學長期重視學生學習的多元性，鼓勵學生依照興趣與專業選擇適合的科系，該校中國語文學系博士班以及公共事務學系、經濟應用學系與管理學系的碩士在職專班註冊率均達100%，滿招佳績；心理學系、經濟應用學系與佛教學系的碩士班註冊率也達100%，展現出高度的學生青睞與學術競爭力。管理學系碩士班的註冊率、社會學系碩士班註冊率也有九成好成績；心理學系、運動與健康學士學位學程、產品與媒體設計學系及佛教學系，四個學士班平均註冊率破九成。佛光大學秉持星雲大師的教育理念，積極打造卓越的就學環境。學校秉持「三好校園」教學品質的承諾，持續更新並提升教學方法，並給予教師教學自由空間。此外，佛光山的國際資源支持，讓學生擁有更多國際學習的機會，進一步培養具備社會競爭力的優秀人才。為減輕學生負擔，自114學年度起，大一新生全面免學雜費，二至四年級則享有政府補助3.5萬元，學校再加碼補助3.5萬元。佛光大學校長趙涵捷表示，學士班整體註冊率表現能有待加強，希望能突破逆境，越來越好！佛光大學以人文社會為起點，目前正積極推動轉型，將AI技術融入全校教育，期盼與國際接軌，展現學校轉型的嶄新面貌。