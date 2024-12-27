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監察院長陳菊日前得流感前往高醫就診，同時安排例行健檢，高醫今（27）日表示，經檢查在右側腎臟發現腫瘤進行手術，已於21日手術切除，出院前一天又因右下肢無力，檢查為左側腦血管阻塞，所幸黃金時間內妥善處置，經治療後目前休養中。高醫說明，陳菊日前因感冒至醫院就診，順便安排例行性健康檢查，檢查過程中，高醫團隊發現陳菊右側腎臟長了約3.5公分腫瘤，雖然出現任何不適症狀，但進一步評估後，醫療團隊建議採取早期介入治療，12月21日接受高醫團隊以精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好。高醫表示，陳菊在第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院，不過出院前一天早上，因突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，在1小時內迅速完成檢查確認其為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。高醫表示，由於在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。目前院長健康狀況穩定，正依醫療團隊建議進行適當調養，家屬委託院方感謝各界的關心，也懇請社會大眾給予院長安心休養之空間。