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國內四所私立大學今年大學分發入學短報招生缺額，四校校長遭教育部開罰，而今（27）日公布的大專校院新生註冊率，該四校也遭外界質疑數字可能會被美化，對此，教育部說明，新生註冊率是以實際招生人數除以教育部核定的招生人數，因此該4校在各招生管道間未確實回流名額，實際上無法影響整體註冊率的表現，不至於有「蓋牌」的問題。文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學爆出短報招生缺額，以致最終回流名額不實，有損考生權益，教育部針對四校以及相關人員進行懲處，並經綜合判斷4校校長陳述意見後，因學校確實未依規定回流繁星推薦及申請入學缺額至分發入學招生管道，已然紊亂大學招生秩序及整體招生公信力，因此依私校法第80條第1項第1款規定，懲處初次違反規定文化大學校長王子奇、大葉大學校長方文昌各40萬元；非初次違反規定之真理大學前校長陳奇銘、佛光大學前校長何卓飛各60萬元。而在最新公布的113年新生註冊率部分，文化大學與佛光大學分別為78.73%、65.45%，都有超過6成警戒線，不過真理大學墊底，僅有30.49%，而大葉大學為56.35%。對此，教育部高教司長廖高賢說明，此新生註冊率是以實際招生人數除以教育部核定的招生人數，因此4校在各招生管道間未確實回流名額，實際上無法影響整體註冊率的表現，不至於有「蓋牌」的問題。