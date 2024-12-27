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▲標準局與消保處公布平板電腦10件樣品產品背面。（圖／經濟部）

為瞭解市售平板電腦之安全性，經濟部標準檢驗局與行政院消費者保護處合作，今（2024）年於市面上隨機購樣10件平板電腦商品。依據國家標準CNS 13438(95年版)「資訊技術設備－射頻擾動特性－限制值與量測方法」或CNS 15936(105年版)「多媒體設備之電磁相容-放射要求」進行「品質項目」檢測，另依商品驗證登錄辦法執行「重要零組件比對」，並依據前述標準、「商品檢驗法」及「商品標示法」查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果「品質項目」及「中文標示」全數符合規定，「重要零組件比對」1件不符合，「商品檢驗標識」1件不符合。標準局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的平板電腦，並檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、型號及規格等資訊。使用時，詳細閱讀說明書、警語及使用注意事項，同時亦提醒充電完成請儘速移除電子設備，避免電子設備過充而造成損壞。針對不符合商品之處理方式，標準局說明如下：一、「重要零組件比對」不符合之商品（項次2），已依商品檢驗法第40條第1項規定，通知業者限期核准，屆期未核准者依同法第42條第5款規定廢止其商品驗證登錄。二、「商品檢驗標識」不符之商品（項次8），已依「商品檢驗法」第59條第1項規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。標準局指出，「平板電腦」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得進入市場銷售。對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。