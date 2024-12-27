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12月26日上午10時，台北地檢署歷經長達7個月偵查京華城容積率弊案，以及柯文哲政治獻金案，召開偵結起訴記者會，民眾黨主席柯文哲被依圖利、背信、公益侵占以及收賄等罪起訴，求刑28年6月，檢方共起訴相關涉案11人。台北地院晚間6時30分許，陸續召開在押5名被告移審庭，經過近5小時檢辯攻防，凌晨3時20分許，法官裁定柯文哲以3000萬元交保，限制住居並限制出境出海8月，可抗告。此次移審庭，由法官江俊彥負責訊問柯文哲，柯庭訊時由3位律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同，這也是柯文哲經過近4個月羈押，首度發聲。柯文哲現身法庭，現場不少旁聽的支持者向柯文哲揮手，法官第一題便問柯「有看過起訴書了嗎？」柯文哲答，「起訴書有3大本，讀不完」，接著法官說移審庭會依照起訴書內容，一段一段問，盡可能讓柯文哲知道起訴原因。不過法官問柯文哲，多數問題柯皆以「不清楚、不知道」回覆。其中法官針對京華城容積率提問，柯文哲回覆，「容積率840%是今年總統大選結束後，媒體炒作才知道，在擔任市長期間，強調依法行政，不要違法就對了，完全沒參與也不知道發生什麼事。」還說和這些公務員共事8年時間，不相信他們會做違法之事。柯文哲也建議法官可以去看當時苗博雅的質詢影片，「可以看得出來我真的聽不懂，是後來官員出來護駕」，律師也當庭播放影片來佐證。柯文哲也否認收沈慶京1,500萬元，對檢方指沈慶京以210萬元假政治獻金真行賄，柯文哲說「關在監獄看報紙才知道」，柯強調自己不會逃亡，一落跑民眾黨就毀了，他不會幹這種事。他也說自己在台大醫院擔任外科醫師8年，從未收過任何紅包。柯文哲也對檢察官提出質疑，「市府所有會議都有紀錄，檢方傳喚那麼多證人，為何沒有傳喚當時的市長室的秘書。」關於行動碟記載小沈1500是什麼意思，柯文哲說，這個問題他被問了4個月，不知道是誰做的檔案。柯文哲說，當時檢調人員到家裡搜索，把搜到的行動硬碟放在桌上，從家裡搜索出來的行動硬碟，應該是他的，但行動硬碟內檔案很多，不能說每個檔案都是他製作的，法官再問知不知道可能是誰製作，柯文哲回應「不記得了」。律師也補充說，在2022年的檔案中，竟然可以看到2024年的檔案，且最後紀載的時間記錄也是2022年，提出為何會有「未來檔案」的質疑。接著法官另針對行動硬碟中記錄的「謝國樑200」等，被檢察官指為侵占政治獻金的部分，柯文哲表示，當時正值地方選舉，的確有花錢，現在問他把錢花在哪裡，他平常沒有管錢，沒有印象，柯文哲也提到，錢用在哪他想不出，缺點是自己大剌剌的，但錢絕對沒有拿到自己家。柯文哲的律師蕭奕弘則指出，檢察官指為賄款的210萬元，柯文哲是到了開庭才知道有這件事，沈慶京捐1500萬元紀錄，檢察官以沈慶京的秘書吳彩仙曾在當時提領1,600萬元，證明沈行賄，律師反駁，吳彩仙經常大額提領現金。關於新故鄉智庫協會及眾望基金會與木可公司，都是為了選舉，不是營利，柯文哲完全沒有侵占的不法意圖。律師也指出，檢方起訴書中有很多言論有預斷之虞，像是蔡壁如說沈慶京是壞人，柯文哲曾形容財團都是「刀叉吃人肉」以及「橘子」許芷瑜的男友供述，皆和案情無關。且關於1500萬及210萬元的金流，檢方也沒有查出流向，橘子僅是行政隨從，位階並不高，而檢方此次傳喚近80名證人，相關證詞及證據也有待律師團跟柯文哲釐清，因此並無羈押必要。另外木可公司侵占政治獻金案，檢察官提到有450萬元回流到柯文哲帳戶，其中部分款項用以買股票，柯表示，那是妻子陳佩琪買的，柯的律師鄭深元則說，柯文哲是木可公司旗下一員，領取報酬是合理的，律師強調，柯文哲如果逃亡，民眾黨就團滅，鄭深元強調，柯不會串供，並反控檢察官放消息，如8張支票、橘子拿400萬、USB全是錢、屯田計畫，都是在看到新聞報導後，閱卷才知道。柯文哲如果逃亡，民眾黨會「團滅」。最後柯文哲說，檢方認為柯文哲拒絕到庭，不配合調查，犯後態度不佳，柯文哲說，「每次都是一大早臨時被提出去，後來同房獄友跟他說，他怎麼都沒有傳票，我還不知道是什麼東西，後來才知道原來被提訊要有傳票，所以他要求檢方提供傳票，那一次就耍脾氣，不去了，後來他們(檢方)每次都依規定先發傳票來，我就都乖乖出庭。」最後檢方連說三次，「各位可以不相信檢察官，但是一定要相信證據」反駁柯文哲與律師團說詞。最後柯文哲在接押庭中，哽咽求法官讓他交保，強調不可能逃跑，若他跑了民眾黨也毀了。