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▲陳其邁主持第四屆毒防會報，強調打造強韌社安網與城市安防。（圖／高市府毒防局提供）

▲陳其邁請各網絡單位依「新世代反毒策略行動綱領」，以阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯為四大目標。（圖／高市府毒防局提供）

高市毒品防制會報第四屆第一次會議於26日召開，由市長陳其邁主持，並頒發聘書給本屆委員，陳其邁強調毒品防制工作需跨領域合作與資源整合，特別感謝洪信旭檢察長、張春暉檢察長、少年及家事法院涂秀玲院長、高雄市調查處謝宜璋處長、凱旋醫院周煌智院長、中正大學楊士隆教授、佛光山都監院慧傳法師、一貫道天皇學院朱立澤助理教授、高雄市臨床心理師公會張琦理事長對本市毒品防制工作的長期合作與支持，以及本屆新任委員高雄醫學大學周汎澔副校長、高雄榮總精神科李聖玉主任、高雄縣醫師公會林誓揚理事長、高雄市藥師公會黃芬民理事、青年學生代表鄭宇澄與李維君兩位同學的加入，擴大本市青年學生參與毒防公共事務、注入新世代年輕活力與創新思維，期盼共同為高雄市的毒品防制工作貢獻力量。陳其邁也提到2024年高雄市政府獲獎豐碩，獲得天下標竿城市「永續幸福城市獎」與「年度卓越城市獎」兩項大獎，其中，高雄市在毒品防制工作的推動上，也獲得「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選，同時獲得2024國際IDC的「智慧城市特別獎—最佳市民福祉獎」的台灣暨亞太區雙獎、衛福部國健署 「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」之韌性與創新獎、衛福部「113年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」之合作單位獎等多方肯定，勉勵持續創新精進毒品防制成效、強化市民福祉。陳其邁並請各網絡單位依行政院於今年11月通過的「新世代反毒策略行動綱領」第三期，以阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯為四大目標，持續加強反毒工作，對於依託咪酯等新興毒品危害，強力掃蕩，斷絕毒品供應鏈，強化原鄉偏遠地區的跨網絡合作與資源整合，結合各網絡單位及社區合作加強毒防政策、教育宣導、輔導等措施，建立更緊密的查緝與防制網絡，全面阻斷毒品流通，打造強韌的社會安全網與城市安防。