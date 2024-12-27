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美國佛羅里達州日前發生一起恐怖兇案，一位送披薩的女外送員，疑似因不滿只收到2美元小費，持刀狂刺客人14刀，該位客人還是位孕婦，且外送員砍人時該位孕婦的5歲女兒也在現場。幸好，孕婦送醫後傷勢並無生命危險，警方已逮捕砍人外送員，將以謀殺未遂起訴，另還有位共犯在逃，正持續追捕中。綜合外媒報導，這位失控的外送員是22歲的阿爾維洛（Brianna Alvelo），而受害者則是伊里扎里（Melinda Irizarry）。上週日晚上，伊里扎里偕男友和5歲女兒到汽車旅館慶祝生日，並在當地馬可披薩店（Marcos Pizza Shop）訂餐叫外送，點了共計33.1美元的餐點。阿爾維洛將披薩送到時，伊里扎里拿出一張50美元紙鈔結帳，並要求找零。阿爾維洛則說公司規定不找零，於是伊里扎里找出小額紙鈔與零錢結帳，並給了阿爾維洛2元小費。阿爾維洛當場翻了個白眼，但沒有多說什麼隨即離去。不料，不久後阿爾維洛帶著一位男性友人返回汽車旅館，男性友人持槍威脅伊里扎里開門，然後把伊里扎里的男友趕進廁所，並在門口把風。阿爾維洛則趁隙拿刀猛刺伊里扎里，行兇過程中，伊里扎里的女兒也在房內，伊里扎里曾試圖用手機報警，但手機很快被砸爛。最終阿爾維洛砍了14刀後才揚長而去，伊里扎里送醫後情況穩定，沒有性命之憂，但是因肺部破裂而動了手術。阿爾維洛很快被警方逮捕，她向警方供稱收到的小費金額讓她十分「心煩意亂」，這才憤而犯案。警方預計將依謀殺未遂、控制行動、持槍入室和重傷害罪名起訴阿爾維洛，警方表示，阿爾維洛與男性友人離開時還從房間偷走了多件物品。檢方表示，由於犯行惡劣，將建請法院不允許阿爾維洛交保，讓她在牢內等待全案審理。