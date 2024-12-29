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▲富邦悍將內野手蔣智賢 。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

▲王溢正也被放在台鋼雄鷹戰力外名單。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲陳鴻文可先發、可後援特性，有望被他隊延攬。（圖／記者簡名杉攝）

中華職棒6隊於11月底陸續公布60人契約保留名單，扣除退休和自由球員，共有60人成為戰力外球員，開放各隊延攬，其中以味全龍戰力外14人最多，統一獅扣除王牌古林睿煬旅日和行使FA後確定簽回的陳韻文，以及傳奇球星潘威倫和高國慶退休，剩下4人被放在戰力外，為全中職最少。隨著中職市場活絡，球員轉隊更頻繁，近期各隊就傳出不少與戰力外球員簽約消息，現依舊有不少球員在等待機會，以人選最多的味全龍戰力外名單來說，傳出富邦悍將有意延攬後援投手廖任磊，此外像是過往有旅美經驗的陳品捷，以及萬用工具人石翔宇、捕手魏全等人，都有機會受到他隊青睞。富邦悍將最近簽約傳言頻頻，戰力外人數同樣高居6隊第2(13人)，最大咖莫過於36歲老將蔣智賢，儘管過往實績亮眼，但近2年身手退化，加上年齡偏高，恐難獲得其他球隊招募，另外後援投手范柏絜本季於二軍連續2年繳出防禦率3字頭成績，有牛棚補強需求的球隊，也可以考慮本季在一軍有15場出賽紀錄的陳韋霖。本季總冠軍中信兄弟，扣除退休的周思齊、宣告FA的「雙子」陳子豪、詹子賢後，仍有12人被戰力外，目前內野工具人周委宏已被味全龍簽走，目前名單中以2021年第2輪選進的陳志杰最受矚目，此外彭識穎有豐富一軍經驗，且左手後援又為中職稀有貨，還有機會被他隊簽下，捕手方面，中信兄弟一口氣戰力外兩老陳家駒、黃鈞聲，欠缺老牌本壘指揮官的台鋼雄鷹，或許可以考慮收下其中一位。相比其他5隊，中職成軍台鋼雄鷹戰力較單薄，但同樣宣布10人戰力外，包含當年從樂天拿到的翁瑋均、王溢正，上季簽下的賴鴻誠等人，名單一出引發不少討論。目前翁瑋均已確定轉戰味全龍，賴鴻誠則傳出與富邦悍將達成協議，幾乎確定回歸老東家。不算上述提到的人選，統一獅本次戰力外名單僅剩4位，包括投手宋文華、內野手施冠宇、林益全與外野手唐肇廷，其中年近40歲的傳奇名將林益全近3年來上場機會減少，但在有限上場時間內，仍證明還能打，本季出賽45場，打擊率2成64、2轟和14打點，目前不僅是統一獅表明有意願簽回，也傳出有複數支球隊跟他接觸，或許近期就會有進一步消息。樂天桃猿扣除行使FA並確定轉隊至味全龍的朱育賢後，戰力外名單還剩7人，其中38歲的陳鴻文本季成績雖看似下滑，但從進階數據分析，整體身手依舊好用，且能靈活支援各種角色定位，同樣是其優勢，至於曾經備受期待的火球男葉家淇，經過幾年載浮載沉，本季也被樂天桃猿放棄，是否有球隊願意接手再給他機會，仍待後續觀察。