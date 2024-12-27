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▲《親子天下》今年12月將出版最後一刊，2025年開始將全面轉為數位內容，提供「親子天下 Premium」訂閱服務。（圖／取自親子天下官網）

▲2025年開始「親子天下 Premium」訂閱服務，付費訂戶將收到每週電子報，由編輯嚴選父母必知重點資訊。（圖／取自何琦瑜臉書）

《親子天下》創刊16年，是許多爸媽的育兒經，不過《親子天下》宣布今年12月底就會從紙本雜誌「畢業」，2025年全面轉型數位化內容，提供「親子天下 Premium」訂閱服務。《親子天下》創辦人何琦瑜坦言，唯有如此，才能無縫銜接的服務數位原住民、年輕世代的父母。何琦瑜11月底在臉書發文，同時發信給訂閱會員，宣布。《親子天下》轉型後將整合多種內容服務、數位工具，不只是看文章的媒體網站，還能支援新時代家長的「數位村落」、「育兒俱樂部」。何琦瑜回憶，2008年《親子天下》雜誌創刊，從那一天開始，她就明白終有一天要放下「雜誌」模式，轉進數位的多元媒介，能無縫銜接的服務數位原住民、年輕世代的父母。不過轉進數位的過程不如想像中容易，並非形式上的困難，而是在傳統媒體的廣告和發行收入無底線流失的情況下，要如何做出同時創造價值及收入、永續經營的可能？何琦瑜透露，隨著年輕父母的閱讀習慣逐漸轉向數位與影音化，《親子天下》團隊這5年來一直在實驗與探索，要怎麼在數位環境中完成媒體平台應有的社會責任。她強調，紙本雜誌退場，不代表議題和影響力的結束，而是下一個開始的起點，，希望能幫助每一位家長突破社群同溫層、不漏接任何關鍵資訊與趨勢。何琦瑜也發文澄清，，從決定停刊，內部溝通、外部訂戶權益溝通、專欄作者和生態圈stakeholders溝通，至少已有一年的時間，讀者從雜誌畢業後，能從「親子天下Premium」無縫銜接，完全轉換體驗數位的內容和服務。近幾年隨著網路越來越發達，傳統紙本雜誌也逐漸走入歷史，創刊34年「講義雜誌」紙本服務在2021年宣布結束，發行35年《巧連智月刊》也在今年驚傳停刊，除了讓許多民眾感嘆時代演變，數位轉型也成了傳統媒體的全新趨勢與挑戰。