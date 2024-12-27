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▲郭富城每天努力運動，就是為了維持精實身材。（圖／記者陳明安攝）

天王郭富城睽違5年重返台北小巨蛋開唱，從7點半一路開唱到10點半，承諾將帶來回憶殺的他，在最後一首歌不可錯過的就是他的成品作〈對你愛不完〉。雖然他已經又唱又跳3小時的他，但看起來還絲毫不會疲倦，對著台下的粉絲跳出經典動作，他也大讚粉絲的表現，「讓我們好像回到很年輕的時候！」郭富城在開唱之前就不斷強調，這次演唱會除了會有許多新花樣之外，不可少的還有回憶殺的部分，果然今天歌單就有許多經典歌曲，包括〈狂野之城〉、〈我想偷偷對你說我愛你〉、〈當我知道你們相愛〉、〈我是不是該安靜地走開〉、〈Para Para Sakura〉等，國語歌和廣東歌都傾巢而出。絕不可錯過的還有〈對你愛不完〉，郭富城在今日最後一首歌用自己的成名作和粉絲狂歡，大家一起跳舞的時候，郭富城也大讚，「大家非常好，讓我們回到很年輕的時候，一起跳。」除了回憶殺之外，他也將畫畫、書法等興趣帶上舞台，讓許多粉絲看得相當沉醉。郭富城為了這次台灣的演唱會，提前在12月25日聖誕節當天就飛來台灣準備，除了每日練團練舞彩排，為求在舞台上能展現最佳體態，他也搭配每日健身、有氧規律運動2小時， 讓自己能在大家面前完美呈現「永遠62公斤」如雕像般的精實身材，而這次演唱會太太方媛和2個女兒也都一起飛來台灣應援。