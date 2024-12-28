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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮發言人柯比（John Kirby）今天指出，北韓部隊在俄烏戰爭前線正經歷嚴重傷亡，光是上週在俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區就有上千人喪生或受傷。路透社報導，北韓部隊傷亡人數遠超過美國官員之前提供的數字。柯比告訴記者：「顯然地，俄羅斯和北韓軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。」他形容北韓部隊攻勢是「大規模、徒步攻擊」。北韓和俄羅斯駐紐約聯合國使節團未立即回應置評請求。柯比說，總統拜登近日可能批准對烏克蘭提供新的軍援。美國軍事官員12月17日表示，北韓部隊在庫斯克地區與烏軍作戰死傷數百人。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日指出，已有3000多名北韓部隊在庫斯克地區作戰傷亡。（譯者：徐睿承）1131228