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113學年度HBL高中籃賽男甲級12強複賽外卡賽上演驚險大戲，成功高中在第三節一度以52：31領先，但因後半場採取過於保守的「保本」策略，被花蓮體中趁勢追擊，打出33：14的懸殊尾盤，成功最後更因發球違例將比賽主動權拱手讓人。花體在終場前11.4秒掌握最後一擊，然而壓哨三分球彈框而出，錯失大逆轉機會。成功在場邊一片驚呼聲中以2分險勝。賽後，成功教練蔡君豪直呼一身冷汗：「開局順風順水，但後來體力下滑，球員想放慢節奏控時間，卻反而讓對手逐漸追上。」蔡君豪感嘆，慢節奏並非成功的強項，加上花體在壓力釋放後手感提升，一波流讓比賽懸念重重。成功高中歷經多次複賽，卻從未闖入八強。本季繼108、111學年度後再度打進複賽，此役險勝花體後，明日將挑戰種子隊東山高中，爭取隊史首度八強資格。蔡君豪表示：「有壓力的應該是東山，我們會全力以赴。」本季成功隊內僅高三射手盧培源擁有複賽經驗，他表示：「最後一年，無論如何要替自己留下些記憶，晉級八強是我的第一選項。」此役盧培源三分球11投中5，貢獻16分6籃板，更自曝第四節嘴角被撞裂，但為了不下場簡單處理後繼續比賽，「把血吞下去也要打完。」禁區主力195公分的何亞翰則以22分12籃板繳出生涯最佳成績，他說：「今天在籃下打點成功率高，明天對東山我也會如法炮製。」花蓮體中在首輪外卡賽展現驚人韌性，從最多落後21分一路追到僅差2分，終場前更掌握絕殺機會。雖然最終未能逆襲，教練葉書瑋仍肯定選手的表現：「球員已經盡了全力，從未放棄，比賽有遺憾但也有成長，下季再拚。」花體此役由范植愷貢獻14分5籃板，鄭維佑則拿下12分10籃板7助攻6抄截的全能數據，陳宥新亦有11分7籃板進帳。