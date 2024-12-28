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113學年度HBL高中籃賽男甲級12強複賽外卡賽，首輪上演精彩對決，宜蘭高中克服慢熱開局，成功復仇彰化成功高中，以75：70險勝，比賽開局，宜中1：11落後，但在第二節展現反撲氣勢，打出23：8攻勢成功超車，上半場以37：29領先。全場宜中靠穩定的三分火力，飆進11記三分球，兩度取得11分領先，看似穩操勝券。然而，成功高中展現頑強韌性，第四節打出12：3尾盤攻勢，將比分追至70：72。終場前8.3秒，宜中前鋒華宸接到葉恆妙傳，底線切入命中關鍵兩分，鎖定勝局。宜中教練林德齊賽後感慨道：「我們禁區攻防不如成功，但靠快、準取勝。針對余玄胤、余玄騰的兄弟檔布置防守策略，今天球員執行得很不錯。」晉級外卡最終戰，宜中曾於90學年度首度晉級四強，並於94、100、102學年度三度晉級八強，但自102學年度後，已連10季無緣八強。本場勝利終結了連續三季在外卡賽第一輪出局的窘境，讓球隊士氣大振。此役，宜中4人得分上雙，「一哥」葉恆貢獻22分並送出關鍵助攻，游宸睿飆進5記三分球，創下個人生涯新高，攻下17分。華宸雖僅拿5分，但貢獻了15籃板和5助攻，並在終場前打進致勝2分。他回憶當時情景：「24秒讀秒，我橫移到底線，葉恆的傳球一箭穿心，我順勢挑進，這是我第一次在壓力下完成這樣的進球。」