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受到美債殖利率飆升、科技股受壓等因素影響，美國股市主要指數週五普遍收跌，不過因為假期氣氛依然濃厚，各資產市場交易相對薄弱，變化不大，美股週線整體仍收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，本週美國公債殖利率上升，10年期公債殖利率飆至4.627%，為5月初以來最高，瑞銀全球財富高級投資組合經理瑞茨夏芬（Alan Rechtschaffen）表示，這顯示市場有點缺乏信心，關於關稅的聲音很多，人們對生產力也有很多擔憂。27日收盤，美股道瓊指數下跌333.59點，或0.77%，收42992.21點； 那斯達克指數下跌298.33點，或1.49%，收19722.03點；標普500指數下跌66.75點，或1.11%，收5970.84點；費城半導體指數下跌52.34點，或1.01%，收5122.97點。科技股方面，特斯拉股價急滑近5%；輝達挫逾2%，為表現最差道指成份股；蘋果、亞馬遜和微軟的股價亦齊挫超過1%。不過，儘管美股出現回落，但本週因耶誕假期縮短交易日，美股週線整體仍收紅；標普本週上漲0.7%、道瓊週線收紅0.4%，終止連三週跌勢，那指則漲0.8%，略勝大盤。報導指出，部分投資人仍然對股市出現耶誕行情（指今年最後幾個交易日、以及1月頭幾個交易日上漲）抱有希望。Parnassus Investments首席投資長艾赫斯騰（Todd Ahlsten）認為：「在經歷了充滿爭議的選舉週期、不尋常的市場動態後，國家正在集體鬆一口氣，結算年度累計所得並展望2025年，來年市場預計將獲得擴大和改善。」