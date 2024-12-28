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美國疾病控制與預防中心（CDC）本月18日宣布，1位來自路易斯安那州、已逾65歲的患者，在確診感染H5N1型禽流感病毒後演變為重症；當地時間26日，美國CDC再次發表聲明，指該名患者體內病毒出現突變，更具傳染力，但強調對一般大眾的風險仍然偏低。綜合美媒報導，該名重症病患感染的，是近期在美國野生鳥類和家禽身上，檢測到的D1.1基因型病毒，而非其他數個州從乳牛、人類和某些家禽類檢測到的B3.13。CDC對該名病人身上，採集的2個上呼吸道樣本進行病毒測序，在其中一份樣本裡，發現病毒的血凝素基因出現突變，但這變異並不存在於患者住家後院採集的、染疫禽鳥樣本中，說明禽流感病毒是在人體內複製時發生突變。報導指出，突變可能導致病毒更容易與人類上呼吸道部份細胞受體結合。不過尚未發現該患者傳染給其他人的情況，目前禽流感疫情對一般大眾造成的風險也沒有改變，依然偏低。報導並提到，雖然病毒在患者體內突變的狀況很少見，但並非完全沒有，在其他國家亦有通報，加拿大英屬哥倫比亞省的另1名重症患者也有類似狀況。